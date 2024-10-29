萬國數據旗下GDS International獲10億美元B輪融資

GDS International於2022年成立，其公司總部位於新加坡。其資產組合目前包括約480兆瓦已投入使用及在建的數據中心容量以及額外590兆瓦供未來開發的數據中心容量，分布於香港、新加坡、馬來西亞(柔佛)、印尼(巴淡島)及日本(東京)等戰略要地。

10億美元B輪投資主要包括由Coatue Management牽頭且由The Baupost Group主要參與的新美國投資者。連同GDSI的現有股權，B輪融資將足以撥付開發最高1吉瓦數據中心總容量所需的資金。

GDSH已決定不行使其在B輪股權融資中的優先購買權。於交割後及按已轉換基準，GDSH將以普通股形式持有GDSI約37.6%的股權。B輪認購價意味著GDSH於GDSI的股權估值約為13億美元(相當於每股GDSH美國存託股約6.75美元)。於交割後，GDSH將不再就會計目的將GDSI合併入帳且GDSH將不再有權委任GDSI董事會的大多數成員。