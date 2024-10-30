東方日報B1：滙控上季稅前盈利661億　股價6年高

滙控上周宣布近年最大規模的重組計劃，將5大業務分區簡化為「東部地區」及「西部地區」，市場猜測此舉或為分拆鋪路。集團行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)強調，重組並非為分拆作準備，而是希望提升集團的執行效率，重申該行的優勢在於全球網絡，以滿足客戶跨境發展的需求。

隨着環球央行開始減息，滙控第三季淨利息收入按年減少17.41%至76.37億美元；淨利息收益率(淨息差)收窄24點子至1.46%。臨時集團財務總監莊敬行(Jonathan Bingham)解釋，主要因為提早贖回舊有證券錄得虧損，以及出售阿根廷業務的調整，但長遠來說，兩者均屬利好因素。

他不諱言今、明兩年淨息差將持續受減息周期所影響，但稱減息將利好企業的借貸意欲，尤其是香港及英國兩大主要市場，有望實現貸款單位數增長的長期指引；具體時間難以預料，但相信貸款增加有助抵銷息口下跌的不利因素。

集團第三季預期信貸損失(ECL)按季飆1.84倍，高過預期，莊敬行稱，由於第二季英國有所回撥，第三季回復常值，暫未見資產質素會有明顯惡化的趨勢。其中，香港商業房地產(CRE)的ECL為一億美元，他指，部分客戶仍面臨現金流壓力，但相關抵押品狀況良好，料香港房地產貸款將不會成為推高該行ECL的主要因素；強調要支持客戶渡過難關，相信隨着利率回落，其壓力會開始減少。

艾橋智稱，擬將集團普通股權一級資本比率維持在14至14.5%的中期目標範圍；今年的股息派付比率目標基準則為50%。目前正按部就班出售阿根廷業務，除了上月公布出售的南非業務及德國私人銀行業務外，未來將繼續檢視業務活動，會考慮出售不應該成為整體策略一部分的業務，並會留意收購機會。

摩根士丹利認為，滙控第三季業績穩固，相信即使在較高的撥備下，強勁的收入表現及更好的財務數據可推動股價向上，上調滙控今年每股盈利預測3.5%，維持評級「增持」，目標價76.8元。高盛指，滙控季績勝預期，加上管理層維持今明兩年的指引，料股價會有正面反應，將維持「買入」評級，目標價82元。