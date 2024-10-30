瑞銀：內地投資情緒好轉撐股市

最近與內地投資者的交流顯示情況發生了重大變化。雖然過去12個月多數人的展望悲觀，但部分投資者的情緒似乎已明顯轉為樂觀，樂觀情緒主要來自內地政府經濟議程的明顯轉變，以及政策支持落地的緊迫性。

對於這些投資者來說，問題更多是經濟「何時及如何」，而非「能否」被扭轉。若政策支持未能如期落地，該樂觀情緒或逐步消退，雖然這或能構成一定短期股市支撐，即使經濟數據令人失望。投資者普遍認同香港上市公司中存在更多結構性投資機會，其中互聯網行業是首選。

政策助提高資產價格

大多數內地投資者普遍認同，最新的政策舉措似乎旨在提高資產價格，從而支撐預期和消費(通過財富效應)。多數人認為這些措施更可能推高股市，而非樓市。儘管一些投資者注意到，地方政府關鍵考核指標的潛在變化可能使地方管理部門有更大動力去推高樓價。地方政府債務置換如何支持經濟仍然存在較大不確定性，大多數人認為其有效性將取決於執行細則。

內地投資者仍對美國大選的影響持謹慎態度，雖然大多數人認為特朗普獲勝可能導致股市下跌，但更樂觀的投資者認為這可能加快內地刺激措施的實施，進而推動股市之後反轉。對於近期A股反彈的散戶參與情況，投資者似乎擔心許多散戶可能處於虧損狀態，或將阻礙股市向上動力，一些投資者認為散戶群體有所變化(更年輕、受教育程度更高)，可能不會像過去那樣盲目追高。

與外國投資者的交流顯示，此次反彈中看好的投資者參與度仍相當有限，因為至今為止出台的措施仍未令許多投資者信服，他們認為經濟依然呈下行趨勢。對於一些參與此次反彈的投資者來說，他們之前可能顯著低配中國，並擔心可能會看到如2015年一樣由流動性驅動的反彈。儘管如此，投資者對中國的關注度上升，若一些關鍵經濟指標(尤其是名義社零)企穩，一些睇好投資者可能重返內地市場。

港上市科企備受青睞

鑑於迄今為止流入資金的短期屬性，股市波動性可能加大。看好的海外投資者普遍認為，ROE(股本回報率)和公司治理改善將推動股價上揚，儘管他們認為當營收增長放緩時，這更難實現。

內地投資者似乎更看好香港上市公司，尤其是互聯網公司，主要考慮到它們的回購計劃、競爭環境穩定以及盈利增長強勁。雖然樂觀情緒有所改善，許多投資者似乎認同啞鈴策略，即持有高股息股(尤其是大型國有銀行)和一些高Beta(啤打)系數行業。

對於消費股，投資者的分歧加深，比如一些人選擇政策支持力度更大的公司，如白家電，另一些投資者更青睞不太容易受到通縮影響的非必需消費品。對於A股，大多數投資者似乎認同TMT(科技、媒體、電訊)行業將受惠於流動性改善，但由於明年需求展望放緩，將半導體設備作為首選的觀點面臨更多異議。

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管 王宗豪