ASMPT第3季多賺77%　第4季銷售收入料跌3.5%

期內，銷售收入為33.4億港元，按季升0.1%，按年下跌3.7%，由於半導體解決方案分部銷售收入錄得增長，而表面貼裝技術解決方案分部的銷售收入則下降。

第3季新增訂單總額31.7億港元，按年升7.1%，按季亦升1.5%，受惠半導體解決方案分部的推動，但部分被表面貼裝技術解決方案分部的疲軟所抵銷。於9月30日，未完成訂單總額為8.06億美元。

第3季毛利率為41%，按年升683點子，按季亦升94點子，主要是受半導體解決方案分部所推動。隨着毛利率改善及營運開支穩定，經營利潤率為5.3%，按年升343點子，按季亦升129點子。

ASMPT指，短期而言，集團對先進封裝的業務前景充滿信心。然而，表面貼裝技術解決方案分部的新增訂單總額正觸底待升，半導體解決方案分部主流業務的復甦步伐則較預期緩慢。集團預期第4季度銷售收入將介乎3.8億至4.6億美元之間，以其中位數計按年跌3.5%，按季亦跌2%。