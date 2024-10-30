沙特阿拉伯首隻投資中國香港股票市場ETF周三掛牌
2024年10月30日 08:27
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沙特阿拉伯首隻投資中國香港股票市場的交易所買賣基金(ETF) Albilad南方東英 MSCI 香港中國股票ETF(Albilad CSOP MSCI Hong Kong China Equity ETF)於周三(30日)掛牌，初始規模超過12億美元，甫上市即成為中東地區規模最大的ETF。
該ETF是本港ETF發行商南方東英與沙特阿拉伯ETF發行商Albilad Capital合作，且將不少於95%資產投資在港上市的南方港股通(03432)，符合伊斯蘭教法，採用被動投資策略，透過投資南方港股通追蹤MSCI港股通精選指數的表現。該指數篩選了在MSCI中國指數和MSCI香港指數中，總市值排名前30位、在港上市並符合伊斯蘭教法投資原則的股票，為沙特阿拉伯的投資者提供直接參與中國多元化經濟增長潛力的機會，涉及的行業包括消費、醫療保健和科技等。
南方東英行政總裁丁晨表示，很高興及榮幸地見證沙特交易所上市首隻投資於港股ETF，這是連接中國與沙特資本市場的一大步。公司一直豐富香港的ETF生態系統，將繼續努力為中東地區的投資者帶來有中國特色的產品。
她指，未來將繼續與合作夥伴共同努力，開展投資者教育，向廣大的中東投資者推介高品質的港股，將中東投資帶來到香港。此舉也將進一步加強中國與中東之間的相互理解與深化合作。
她又借機會感謝Albilad Capital在過程中的努力，將投資中國機會引進沙特。同時感謝香港證監會、香港金融管理局，以及公司的長期合作夥伴滙豐銀行，一直以來對香港ETF 發展的支持和承諾。