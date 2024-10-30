沙特阿拉伯首隻投資中國香港股票市場ETF周三掛牌

沙特阿拉伯首隻投資中國香港股票市場的交易所買賣基金(ETF) Albilad南方東英 MSCI 香港中國股票ETF(Albilad CSOP MSCI Hong Kong China Equity ETF)於周三(30日)掛牌，初始規模超過12億美元，甫上市即成為中東地區規模最大的ETF。

南方東英行政總裁丁晨表示，很高興及榮幸地見證沙特交易所上市首隻投資於港股ETF，這是連接中國與沙特資本市場的一大步。公司一直豐富香港的ETF生態系統，將繼續努力為中東地區的投資者帶來有中國特色的產品。

她指，未來將繼續與合作夥伴共同努力，開展投資者教育，向廣大的中東投資者推介高品質的港股，將中東投資帶來到香港。此舉也將進一步加強中國與中東之間的相互理解與深化合作。

她又借機會感謝Albilad Capital在過程中的努力，將投資中國機會引進沙特。同時感謝香港證監會、香港金融管理局，以及公司的長期合作夥伴滙豐銀行，一直以來對香港ETF 發展的支持和承諾。