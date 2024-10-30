港鐵舉辦酒會慶祝45周年　推動城市前行　續為港建無限未來

港鐵公司主席歐陽伯權博士表示，港鐵公司將會全力推展新鐵路項目，並繼續配合香港未來的發展及策略定位，助力香港發展成為更具活力和競爭力的國際城市。

港鐵公司周一(10月28日)舉行「港鐵四十五周年慶祝酒會」，與一眾嘉賓一同回顧四十五年來公司透過營運、興建鐵路及建設社區，與香港一同成長，並展望陸續開展的新鐵路項目，建設未來。慶祝酒會匯聚一眾政府官員、社會賢達及合作夥伴逾八百位貴賓，分享誌慶喜悅。

港鐵公司主席歐陽伯權博士表示：「港鐵一直以獨一無二的角色服務香港，為市民提供公共交通服務，並對成為香港城市的重要一部分引以為傲。我們不僅營運世界級的建設，同時透過鐵路發展及『鐵路加社區』綜合發展模式，為發展中的用地帶來新價值。港鐵公司會致力以發展鐵路為核心，並堅定實踐『推動城市前行』的使命，全力以赴推展未來多個新鐵路項目建設，助力香港發展成為更具競爭力的國際城市。」

多年來港鐵不斷創新，致力提供安全、高效、可靠，且無障礙及可持續的綠色公共交通服務，鐵路網絡貫通全港十八區。廣深港高鐵(香港段)無縫連接全國高鐵網，為兩地人員往來帶來更大的便利與機遇。港鐵的專業知識及高水平管理亦得到外界認同，業務足迹擴展至內地及海外，推動所服務的城市持續前行。未來，港鐵會繼續砥礪前行，再創更多新里程，共建更美好將來，秉持「推動城市前行」的使命。

為慶祝港鐵通車四十五周年，公司自年初起舉辦多項活動，與市民一同回顧公司成長及深入社區與民同樂，活動包括有「綠鐵B動樂日」、「站見」鐵路展及「川流——鐵路掠影」攝影展、「港鐵四十五周年主題列車」、「Chill Fun鐵路樂園」等。早前又舉辦「一帶一路鐵路論壇」及宣布推出「乘」功之道獎學金計劃，推動鐵路行業發展，亦透過MTR Mobile「全城FUN享2重賞」抽獎活動及「一CLICK即搶」送出四萬五千張總值一千零五十萬港元的港鐵商場電子優惠券回饋乘客。