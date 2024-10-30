歐盟明起對華電動車加徵關稅　中方於世貿提訴訟

歐盟周二（29日）宣布周四（31日）起對中國進口電動車正式開徵最高35.3%的反補貼稅，至少5年，合計一般關稅後最高將達45.3%。歐中仍持續協商最低進口價格等解決方案，雖然中方希望愈快談妥愈好，但歐盟強調協商無期限。中國商務部周三（30日）回應稱，中方不認同和不接受裁決結果，已就此在世貿組織爭端解決機制下提出訴訟。

歐盟指，調查發現在中國生產的純電動車整條產業價值鏈受益於不公平的政府補貼，對在歐盟生產的業者帶來經濟損害的明顯威脅，因此歐盟的貿易救濟措施符合世界貿易組織規則。歐盟反補貼稅率根據不同車商受中國補貼程度及對歐盟調查配合度而異，最低為美國Tesla中國廠的7.8%，三大中國車商比亞迪17%、吉利汽車18.8%、國營上汽集團35.3%；其他車廠，在調查期間合作者將被加徵20.7%、不合作者35.3%反補貼稅，其中也有歐盟、日本與中國合資的車廠。

中國商務部發言人則指，歐盟對華電動車反補貼調查存在諸多不合理和不合規之處，是以「公平競爭」為名行「不公平競爭」之實的保護主義做法，將繼續採取一切必要措施堅決維護中國企業的合法權益。中方希望歐方以建設性態度，共同推進就價格承諾展開的磋商，按照「務實、平衡」原則，相互照顧核心關切，盡快達成雙方均可接受的解決方案，避免貿易摩擦升級。