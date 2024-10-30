安聯料日央行維持利率不變　日圓及日股前景樂觀

日本央行周四(31日)公布議息結果。安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt預計，日本央行在10月份將維持利率政策不變。鑑於日本執政聯盟在眾議院失去多數席位，以及下周美國總統選舉帶來的高度政治不確定性，認為日本央行將會保持觀望。

他表示，目前日本經濟的發展與日本央行的預期相符，因此央行沒有迫切需要在10月議息會議上採取行動。需要關注的焦點包括日本央行是否會對經濟展望作出重大調整，以及近期日圓疲軟是否會引發任何形式的應對措施。

取決於選舉結果、經濟發展和日圓表現，該行預期下一次利率調整可能會在12月或者1月進行。最近日圓的貶值可能會促使日本央行加快採取行動，以防貨幣疲弱重新引發通脹預測的上行風險。10月份的經濟展望報告可能會提供重要觀點資訊，並有望針對近期日圓疲弱的情況作出回應。

在目前的市場環境下，該行對日本國債看法保持中性，對於日圓持適度樂觀的態度。雖然日圓走勢再次轉為負面，但由於估值仍具吸引力，且收益率差異在縮小，仍然對日圓的長期前景保持樂觀。該行對日本股票觀點依然是適度樂觀，然而由於政治不確定性仍然存在，短期內可能會出現一些波動，直至市場重拾信心認為整體政策走向不會有巨大的轉變。儘管對日本股票持適度樂觀看法，但目前對其他股票市場的信心更強。