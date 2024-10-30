渣打第3季稅前盈利飆1.7倍　上調至2026年股東分派目標

渣打上調2024收入指引，其他指引重點則維持不變。提高經營收入於今年的增長率至靠近10%(按固定匯率基準計算)，不包括兩個重大項目。

另外，修訂2025、2026年指引，包括按固定匯率基準計算，經營收入於2023至2026年按5至7%的複合年增長率增加；2025年的增長預期將低於5至7%的範圍。另外，料每年錄得正收入與成本增長差，不包括兩個重大項目；巴塞爾協議3.1的首日影響目前預期接近中性。

回看第三季業績，普通股權一級資本比率為14.2%，按季跌0.4個百分點，高於13至14%的目標範圍，已反映2024年7月宣布15億元股份回購而導致的62個基點全面影響。有形股東權益回報為10.8%，上升4個百分點。

集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)表示，該行第三季度表現強勁，除稅前溢利增長41%，由財富方案業務創下季度新高及環球市場業務增長強勁所帶動。該行會對持續快速增長及高回報的財富管理業務增加一倍投資，並將繼續重整大眾零售業務，集中培育具潛力成為富裕及國際銀行客戶群。至於企業及投資銀行業務方面，渣打正採取行動以專注服務那些依靠該行獨特跨境服務優勢的大型環球客戶。

他指，這些措施將進一步簡化業務，有助實現更為優質的增長，並提升中期的有形股東權益回報。該行將2026年的有形股東權益回報目標從12%調升至接近13%，並將2024至2026年的股東分派目標從至少50億元調高到至少80億元。