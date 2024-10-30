港交所計劃明年在利雅得開辦事處　擴大中東布局

新辦事處位於沙特阿拉伯的經濟中心和該地區的主要金融樞紐，將與該地區的投資者和公司建立聯繫，並為客戶提供服務，助力客戶接觸香港多元化的金融產品生態圈，把握亞洲增長趨勢所帶來的機遇。

港交所行政總裁陳翊庭表示，利雅得是一個充滿活力且高速發展的地區，在當地設立中東辦事處進一步鞏固港交所與中東的合作。隨着中東與亞洲之間的投資日趨活躍，香港和港交所在連接兩地資本和機遇方面的作用變得更加重要。新的利雅得辦事處將與港交所在北京、倫敦、紐約、上海和新加坡的辦事處共同協作，幫助港交所拓展全球佈局，並吸引中東客戶進入香港這個亞洲最國際化、最多元化和流動性充裕的資本市場。

此外，兩隻追蹤香港上市股票的交易所買賣基金(ETF)於本周在沙特交易所上市，標誌着香港與沙特阿拉伯兩地資本市場聯通的一個重要里程碑，亦是去年11月首隻沙特阿拉伯ETF在香港上市後的又一發展。