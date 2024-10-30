調查：香港金融服務業數碼詐騙案增幅顯著

信貸資料服務機構環聯發布全渠道詐騙狀況報告發現，今年上半年源自香港的所有數碼交易中，5.7%屬可疑詐騙交易，較全球平均的5.2%高出約10%。

上半年，虛擬社區（包括網上論壇和約會網站等）的可疑數碼詐騙交易比率，於所有源自香港及另外六個地區的數碼交易中位居首位，成為全球19個調查所及的國家和地區中可疑數碼詐騙交易比率最高的行業。虛擬社區的全球可疑數碼詐騙交易比率為11.5%，而在香港的比率更高達15%。當中，使用虛假個人資料是最常遇到的數碼詐騙手法。

在香港虛擬社區用戶的數碼服務體驗歷程中，建立帳戶為風險最高的一環。上半年，所有源自香港並與建立帳戶相關的數碼交易中，29%屬可疑詐騙，按年大幅增加126%。該增幅有可能是因為騙徒利用合成的個人資料或盜用他人身份來建立帳戶所致。

資料顯示，2024年上半年共錄得超過500宗網上情緣騙案，累計損失金額高達近2.43億港元。香港零售業的可疑數碼詐騙交易比率在2024年上半年達9.5%，為第二高的行業，其次是金融服務業佔5.5%。同時，金融服務業的可疑數碼詐騙交易比率更在香港各行各業中錄得最大升幅，按年上升29%。環聯調查亦發現，2023年上半年至2024年上半年間，源自香港並在金融服務業中的可疑數碼詐騙交易量飆升了78%。

環聯亞太區首席產品官殷虹表示，據最新調查結果顯示，騙徒最常於全球的虛擬社區，如網上論壇、約會應用程式或通訊服務軟件等尋找詐騙目標。儘管各地政府及相關機構至今積極採取措施識別及預防詐騙，然而騙徒的行騙手法亦更趨複雜，大規模地盜用個人資料欺詐消費者和企業。故此各行各業均需持續提升自身防騙能力，保障消費者免受網上詐騙活動威脅。

環聯最近發布的2024年第三季香港消費者脈搏調查亦顯示，39%受訪者在過去３個月曾透過網絡、電郵、電話或短訊等渠道成為可疑詐騙目標，當中5%曾成為詐騙受害者。

各年齡層（Z世代、千禧世代、X世代和嬰兒潮世代）中，Z世代及千禧世代表示他們最常成為詐騙目標。當中51%Z世代受訪者表示曾在過去3個月成為目標，較2023年第三季的調查上升6%。Z世代較其他年齡層更易成為數碼詐騙目標，可能與他們較多使用數碼設備有關。千禧世代方面，41%表示曾成為詐騙目標，當中更有7%表示為詐騙受害者，是受害者比例最高的年齡層。該調查於7月16日至29日期間，訪問了860名香港成年消費者。