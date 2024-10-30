m18講場：陳德霖雙喜臨門　老友唐家成仲開心？

Carlson個人仲喺中東，但開心到忍唔住要越洋視像祝賀。一方面當然戥朋友開心，相信周三對所有參與呢次de-SPAC上市嘅每一位，「無疑係振奮嘅日子(obviously an exciting one)」。另一方面覺得係對香港市場係重要一刻，亦係香港另一里程碑！

佢提到，香港喺全球最具活力地區嘅核心，而亞洲喺全球經濟影響力愈來愈大，創新諗法、人才不斷湧現，而港交所設立SPAC上市制度，正正為咗吸引更多亞洲嘅優質公司，並為佢哋提供接觸全球投資者嘅機會。

唔講唔知，周三仲有樣嘢好值得慶祝，就係係Norman同Calrson嘅生日。Carlson笑言，「你(Norman)嘅年齡唔係秘密啦，我同你同一日生日㗎嘛。生日快樂，Norman」。

無錯Norman要轉字頭啦，70歲大壽啊，對佢嚟講，de-SPAC應該係最開心嘅生日禮物啦！

絲絲就覺得，Carlson可能有4倍開心，因為港交所開多一個新辦事處，今次落戶利雅得，被視為新興市場中東地區嘅重要地方。嚟緊就可以同中東客戶、投資者密密傾、密密招商引資，港交所都多啲生意啦！