m18講場：陳德霖雙喜臨門 老友唐家成仲開心？
2024年10月30日 12:59
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陳德霖(揮手者)
香港交易所(00388)自2022年起實施特殊目的收購公司(SPAC)上市機制，周三(30日)終於有首隻de-SPAC(完成併購交易並解除SPAC地位)成功案例，邊間咁叻仔？咪就係香港金融管理局前總裁陳德霖(Norman)有份發起嘅匯德收購(07841)，而同佢老友鬼鬼嘅港交所主席唐家成(Carlson)有3倍開心添喎！
Carlson個人仲喺中東，但開心到忍唔住要越洋視像祝賀。一方面當然戥朋友開心，相信周三對所有參與呢次de-SPAC上市嘅每一位，「無疑係振奮嘅日子(obviously an exciting one)」。另一方面覺得係對香港市場係重要一刻，亦係香港另一里程碑！
佢提到，香港喺全球最具活力地區嘅核心，而亞洲喺全球經濟影響力愈來愈大，創新諗法、人才不斷湧現，而港交所設立SPAC上市制度，正正為咗吸引更多亞洲嘅優質公司，並為佢哋提供接觸全球投資者嘅機會。
要成功de-SPAC，就要有一間合併公司。今次另一主角就係新加坡公司獅騰控股(02562)，Carlson當然把握機會恭喜對方啦！
唔講唔知，周三仲有樣嘢好值得慶祝，就係係Norman同Calrson嘅生日。Carlson笑言，「你(Norman)嘅年齡唔係秘密啦，我同你同一日生日㗎嘛。生日快樂，Norman」。
無錯Norman要轉字頭啦，70歲大壽啊，對佢嚟講，de-SPAC應該係最開心嘅生日禮物啦！
絲絲就覺得，Carlson可能有4倍開心，因為港交所開多一個新辦事處，今次落戶利雅得，被視為新興市場中東地區嘅重要地方。嚟緊就可以同中東客戶、投資者密密傾、密密招商引資，港交所都多啲生意啦！