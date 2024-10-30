兩細行審計效率「奇高」　會財局提醒須投入足夠時間

會計及財務匯報局(簡稱會財局)一份關於香港非公眾利益實體審計市場概況的報告顯示，有一間D類執業單位，每位合夥人或董事在2022年平均處理了2,932位非公眾利益實體客戶，而另一間類別執業單位則平均處理了1,464位客戶，遠超相關中位數約11倍和5倍，即每位合夥人或董事全年平均在每個工作日完成12位和6位審計項目。會財局行政總裁賴翠碧強調，合夥人或董事必須以高質量為首要條件，確保投入足夠時間及資源提供審計服務。

報告指出，非公眾利益實體審計市場中，類別E執業單位擁有最多客戶，逾19.52萬，佔市場67%，其次是類別D，客戶約4.85萬，佔比17%。不過，類別D執業單位的合夥人或董事平均所需處理的非公眾利益實體客戶更多，中位數為267，遠超類別E的中位數33。

會財局指，處理如此龐大數量的非公眾利益實體客戶，對審計質量管理帶來巨大挑戰。在沒有投入足夠時間和資源的情況下，將必然損害審計質量。

至於註冊公眾利益實體核數師，即類別A、B和C，在2022年合共服務約4.56位審計客戶，佔16%，而合夥人或董事平均所需處理的非公眾利益實體客戶中位數分別為64、67和38。

賴氏表示，會財局將持續跟進有關非公眾利益實體核數師，以確保市場秩序和保障審計質量。同時提醒業界，不論大小實體的審計，包括不活動公司，核數師均須簡明清晰地記錄已執行的審計程序和所取得的證據。

會財局在2023年9月至2024年1月期間，向4,713間執業單位發出《查察問卷》，所有執業單位均作出回覆。該報告旨在分享非公眾利益實體審計市場分布，非公眾利益實體核數師的工作量、以及會財局對執業單位提供高質審計服務的期望。