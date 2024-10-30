長江實業聯同長江和記進軍嶄新再生農業範疇

長江實業集團及長江和記實業透過長江和記成員公司長江生命科技集團(合稱「長江集團」)，攜手進軍再生農業範疇。

目前全球面對的問題之一乃溫室氣體排放導致全球暖化及氣候變遷。根據《聯合國氣候變化框架公約》，多個國家承諾於2050年實現淨零排放。為實踐該目標，世界各地的公私營機構正尋求不同方案，以減少碳排放並同時增加碳封存(例如收集大氣層中的二氧化碳，並將之儲存於樹木和土壤中)。

長江集團之再生農業計劃主要投資於儲存碳之碳封存(carbon sequestration)項目。

澳洲的碳封存市場甚為成熟，既具優質碳封存項目，亦具完善監管體制，其碳信用額(carbon credits)市場亦持續錄有增長。

長江實業及長江和記副董事總經理，以及長江生命科技總裁甘慶林表示，長江集團很高興能參與拓展再生農業，成為這嶄新產業的先峰之一。長江集團已收購澳洲超過35萬公頃農業用地(相當於約3.5倍香港土地總面積)的田園租約及相關權利，作碳封存用途。

於澳洲，碳封存項目均須註冊並獲澳洲政府轄下潔淨能源監管局批准以獲取澳洲碳信用額單位(Australian Carbon Credit Unit「ACCU」)。ACCU計劃之成立為鼓勵個人及企業進行碳減排或碳儲存。

長江生命科技副主席及執行董事余英才表示，長江集團之再生農業組合現時採用人工誘導再生(Human-Induced-Regeneration「HIR」)方法進行碳封存。HIR是澳洲潔淨能源監管局所認可的碳封存方法之一，利用控制放牧等土地管理措施進行原生植物品種及森林再生。長江集團現時的再生農業組合預計可封存相當於約一百萬噸的二氧化碳。

在ACCU計劃下，每當項目避免或封存一噸二氧化碳當量(carbon dioxide equivalent)即可獲取一個ACCU單位。該等ACCU可透過碳減排合同(Carbon Abatement Contracts)售予澳洲政府，當局已斥資超過10億澳元購買ACCU；另ACCU亦可出售予私營企業，用以自願抵銷碳足迹，或履行澳洲政府規定之減排義務。

回顧2022長江實業股東周年大會，主席李澤鉅曾說減少碳排放是一個global issue(全球議題)，亦有urgency (迫切性)。過去有些環保項目的社會代價不小，「所以我們特別集中去研究可帶來顛覆性碳減排轉變的項目。」其中該企有作研究的是「再生土壤管理」(Regenerative soil management)。長江集團有涉足農業，但這不是以農業角度去看待。這新興的可持續發展概念源自將碳保留及採集於土壤中，既可幫助減少碳排放，亦令泥土保持天然肥沃。