內地客首3季買樓涉8133宗　金額906億　同創新高

隨着港府撤銷所有樓市撤辣及全方位「搶人才」，內地客於本港樓市再度活躍，有報告指，今年首3季平均每名內地客已花費逾千萬港元入市。

中原地產最新數據顯示，2024年首3季本港一、二手私人住宅市場錄得約33,915宗買賣註冊，樓價總值約3,093億元；當中以普通話拼音名字登記的買家，佔8,133宗或約24%，涉及金額高達906億元，兩個數字均刷新歷史紀錄，相當於每名內地客平均花費逾1,100萬元在香港買樓。若與去年同期約4,854宗及約633億元比較，分別急升約67.6%及約43.1%。另外，當中內地客入市數字，二手樓佔一半以上，有約4,366宗。

今年首3季二手市場普通話拼音買家的十大置業樓市地區，包括北角、荃灣市中心、奧運站、深水埗、土瓜灣、灣仔、大圍、康城、將軍澳及西半山，合共錄得約1,090宗同類個案，佔整體二手市場約25%。而北角則佔131宗最多，涉及樓價約10.1億元，當中健威花園、城市花園及柏蔚山最多內地客，北角已連續兩年錄得最多該類客買樓。其次是荃灣市中心及奧運站，分別123及120宗。

另一方面，傳統十大屋苑今年第3季亦錄得282宗普通話拼音買家入市個案，已多過去年全年244宗，創三年新高；當中以天水圍嘉湖山莊佔61宗最多。