ABUK於香港成立分行　冀3年內收資平衡

The Access Bank UK Limited(ABUK)宣布，旗下香港分行正式開業，成為首家進駐香港市場的西非銀行，以促進和加快亞洲與非洲之間的貿易往來。母企Access Bank Group董事總經理兼行政總裁Roosevelt Ogbonna認為，香港是繼紐約、倫敦以外，另外一個重要的國際金融及資本中心，加上亞洲與非洲之間經濟往來增多，冀在港設立據點，支持兩地日益增加的貿易活動。

ABUK創始人、行政總裁及董事總經理Jamie Simmonds則認為，中非貿易額在2023年達到2,821億美元的歷史新高，按年增長 1.5%。隨著亞非經濟關係步入新階段，在香港開設分行的時機非常理想，可滿足客戶在這些不斷擴展的市場的融資和銀行服務需求。

Jamie稱，由於香港分行是有限制牌照銀行，故其資本要求可計入ABUK，該行所持資本約8億美元。

ABUK香港分行董事總經理及行政總裁羅樹榮透露，該行4年多前已在港申請牌照，惟當時正值新冠疫情，導致申請時間較預期長；直至2023年12月獲發牌後，花了10個月時間籌備及聘請員工，到今天才正式開業，又指計劃3年內取得收資平衡。

ABUK香港分行由羅樹榮領導及管理，將專注於國際貿易融資和商業銀行業務。香港分行初始團隊員工約25人；團隊規模將適時可控地擴張