資深投資者放售6項工商舖物業　意向價2.88億元

政府放寬工商舖物業樓按與住宅看齊，按揭成數一律增至上限7成，整體投資氣氛回穩，部分業主伺機放售物業。中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，該行獲邱姓資深投資者委託，放售旗下6項分布於港島及尖東一帶的一籃子工商舖物業，意向價共約2.88億港元。

他指出，放售的物業當中，最貴重的為銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心的16層全層，叫價約9,200.1萬元，涉及面積約4,718方呎，折合呎價約19,500元。該樓面屬舖契，除可傳統寫字樓行業外，亦可作美容、零售及服務性行業，該全層分作3個單位，分別以交吉及連租約形式按現狀出售單位。

另一個港島物業為赤柱大街52至56號低層地下舖位，面積約2,900方呎，叫價約3,190萬元，該舖位由餐廳租用，於區內進駐多年，租金回報穩定。

同時，是次另一組放售物業為尖東區商廈，包括科學館道14號新文華中心A座7樓18至20B室、B座5樓3室及12樓6至8室，該3組物業涉及面積共約13,765方呎，每方呎叫價由8,000至8,500元不等，意向價共約1.13億元。餘下一項為同區麼地道75號南洋中心3樓2B至4室，面積約5,500平方呎，叫價約5,115萬元，折合呎價約9,300元。

是次放售的6個工商舖物業，買家可一併或個別購入，隨着市場氣氛漸見轉好，相信放售反應將見理想。