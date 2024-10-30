元朗本月二手交投逾百宗　惟同區兩房僅售280萬見9年低

樓市旺市不旺價情況持續，元朗區本月二手成交突破百宗，創7個月新高，惟不時錄得蝕讓或低價成交。區內玉龍樓一個兩房單位僅以280萬元沽出，創該廈9年新低價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊劍嵐表示，鰂魚涌太古城本月暫錄32宗成交，平均實用呎價約13,838元，屋苑衛星閣高層F室，實用面積約664方呎，三房間隔，3月以1,180萬元連租約放盤，7月租客遷出後單位交吉，並調低至1,050萬元，終再減至938萬元售出，呎價約14,127元。

●美聯黃志佳指出，小西灣藍灣半島8座中低層D室，實用面積約825方呎，三房連套房設計，叫價約1,280萬元，議價後以1,141萬元成交，呎價約13,830元。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，長沙灣昇悅居3座中層D室，實用面積約459方呎，兩房間隔，以約700萬元放售，議價後以666.8萬元易手，呎價約14,527元。

●利嘉閣邱家仁稱，葵涌居屋悅麗苑A座中層3室，實用面積約520方呎，三房間隔，以395萬元自由市場價成交，呎價約7,596元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角富榮花園6座低層F室，實用面積約484方呎，以488萬元未補價第二市場價易手，呎價約10,083元。

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新界區

●中原侯惠良指出，沙田濱景花園本月暫錄1宗成交，屋苑2座中層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，開價約750萬元，議價後以657萬元易手，呎價約12,077元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山銀湖‧天峰7座高層C室，實用面積約762方呎，三房連套房間隔，開價約1,200萬元，議價後以1,160萬元易手，呎價約15,223元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋錦豐苑J座高層18室，實用面積約540方呎，兩房間隔，叫價460萬元，放盤4個月減5萬元，以455萬元未補價第二市場價沽出，呎價約8,426元。

●中原吳啟業指出，大埔康樂園第26街雙號屋，實用面積約1,628方呎，開價約3,200萬元，議價後以2,600萬元沽出，呎價約15971元。原業主於2020年以約3300萬元購入單位，持貨約4年帳面蝕讓約700萬元，貶值約21.2%。

●美聯吳偉文稱，上水御景峰高層J室，實用面積約661方呎，三房設計，早前以700萬元放售，議價後以678萬元獲承接，呎價約10,257元。原業主2020年以850萬元購入單位，持貨4年帳面蝕讓172萬元，跌幅約20.2%。

●美聯葉容生表示，上水中心1座低層D室，實用面積約351方呎，兩房設計，僅議價3萬元，以415萬元售出，呎價約11,823元。

●中原余仲平指出，荃灣環宇海灣7座中層B室，實用面積約497方呎，兩房間隔，減價10萬元，以640萬元成交，呎價約12,877元。

●中原王勤學表示，元朗區本月累錄約101宗二手成交，創7個月新高，惟不時錄得蝕讓或低價成交。區內玉龍樓中層D室，實用面積約300方呎，兩房間隔，叫價290萬元，減價10萬元，以280萬元沽出，呎價約9,333元，成交價創該廈9年新低。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊本月已錄約42宗買賣，創7個月新高，屋苑6期美湖居3座中層C室，實用面積約544方呎，三房間隔享內園景，累減27萬元，以433萬元沽出，呎價約7,960元。

●中原關偉豪表示，將軍澳中心10座低層D室，實用面積約384方呎，兩房間隔，以565萬元沽出，呎價約14,714元。

●美聯林健偉指出，將軍澳怡心園4座低層E室，實用面積約604方呎，三房套房間隔，以550萬元放售，放盤約兩個月，減價13萬元，以537萬元售出，呎價約8,891元。

●美聯黃少明表示，將軍澳慧安園2座低層G室，實用面積約578方呎，三房間隔，以720萬元放盤，放盤約半年，減至608萬元易手，呎價約10,519元。

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