美股三大股指跌轉升　美超微電腦曾瀉34%

美股周三早段由跌轉升，道指現報42,368點，升135點或0.32%；標指現升12點或0.21%，報5,845點；以科技股為主的納指升63點或0.34%，報18,776點。跟AMD名稱接近、同屬AI風頭股的伺服器大廠美超微電腦(SuperMicro)於財務問題的質疑聲中爆出核數師安永「劈炮」，股價曾暴瀉逾34%，現跌28%報35.05美元。

港股夜期升77點，報20,517點，較本港收市高水136點。

佔經濟產值44%的兩大經濟體——美國和歐元區周三不約而同公布今年第三季國內生產總值（GDP），其中全球經濟龍頭美國上季GDP以年率計按季增長2.8%，乍看之下較市場預期低0.2個百分點，不像歐元區市場帶來驚喜，但由於消費增長強勁，撇除食品及能源的核心消費開支（PCE）物價指數增幅達2.2%，比預期略高，故見數據公布後，10年美國國債孳息率聞訊倒升，高見4.276厘，蓄勢上試周二的4個月新高。

美國商務部數據顯示，PCE即GDP最重要的元素——消費，上季以年率計按季升3.7%，為去年首季以來最勁，其中服務消費降速至2.6%之際，耐用品及按非耐用品消費各大幅加速至8.1%及4.9%。消費的前提是就業和收入，俗稱「小非農」的ADP新增私人職位10月意外飆至23.3萬份，遠超預期。

消費對上季經濟增長的貢獻達2.46個百分點，政府支出以0.85個百分點次之；淨出口一直都是負貢獻，但上季縮至負0.56個百分點。換言之，這回真正拖後腿的是私人投資，上季增長僅0.3%，為6季最差，對GDP增長的貢獻度由次季1.47個百分點，縮至0.07個百分點，尤其「住宅」和「私人庫存」，反觀非住宅的民間固產投按季仍升3.3%。

歐元區GDP季增0.4%

大西洋對岸的歐元區上季GDP按季增長0.4%，勝預期，主要是德國GDP增速未如市場預期般轉負，而是增0.2%，但由於美國經濟仍更強，原先歐元兌美元的漲幅已被蒸發。

「新債王」岡拉克估計，聯儲局今年會減息一次，通脹明年中之前會降至3%以下（應該指核心通脹），但他「堅信利率已經暗中觸底」，並會掉頭上升，下一次經濟衰退時包括美元在內「一切都會下跌」。

AMD禮來股價齊插水

市場對「明星股」的高期望也會反噬股市。以超微半導體（AMD）為例，本季收入指引中間值75億美元，意味按年增逾21%，比上季有所加快，偏偏就是不及市場預期，股價現跌逾9%。事實上，AMD上季來自數據中心的收入按年飆1.22倍，連同電腦相關收入升22.09%，完全抵銷遊戲相關收入近七成的倒退。行政總裁蘇姿丰強調，公司正加緊提高AI晶片的產量，對產能有信心，並不斷贏得大型數據中心客戶的信任。

剛把「減肥神針」帶來本港的藥廠禮來是另一例子。上季從「替爾帕肽孖寶」——糖尿藥Mounjaro及減肥針Zepbound合共進帳43.7億美元，按年飆逾兩倍，居然分別低過預期17.5%及27.2%，整體收入和純利遂令市場失望。不僅如此，禮來調低今年全年收入指引，更將今年全年經調整每股純利指引劈逾18%，股價現跌逾8%。