新盤市場單日錄60宗成交 至少3宗屬逾半億之豪宅買賣
2024年10月30日 22:28
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新盤市場於周三(30日)錄得約60宗成交，至少3宗屬於半億或以上的豪宅買賣。啟德跑道區有頂層特色單位以雙破頂價售出。
●西半山大學閣三房售6,180萬元
華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周三(30日)招標售出第2座5樓B室，實用面積1,584方呎，屬三房兩套間隔，成交價6,180萬元，呎價約39,015元。據了解，買家為本地家庭客，鍾情半山地段，心儀項目可享開揚景觀。
●元朗站The YOHO Hub II單日賣21伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，周三(30日)晚上7時起，於港鐵南昌站V Walk商場售樓處，以價單形式發售30伙。是日共設兩部份出售單位，第1部份的買家須購入2伙單位。據市場消息指，項目即日售出約21伙，月內累售約159伙
●元朗洪水橋滙都I為20伙增額外折扣
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，周三(30日)修訂價單1號，採用120天即供付款計劃可享26%折扣，當中20伙精選單位有額外10%折扣。該批單位全屬兩房戶型，實用面積介乎426至439方呎，折實價432.83萬至460.41萬元，折實呎價由9,878至10,584元。新售價周日(2日)起生效。
●啟德維港1號兩房963萬元沽
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，今(30日)錄得1A座33樓F室的成交，實用面積447方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，以963.3萬元成交，呎價約21,551元
●啟德MIAMI QUAY I 特色戶雙破頂價沽
由會德豐地產等合作發展的啟德MIAMI QUAY I，周三(30日)通過招標沽出第1座30樓A室，屬頂層天際特色單位，實用面積1,335方呎，屬四房兩套連工作間及洗手間戶型，外連421方呎特大平台，自設私家樓梯連接1,123方呎天台，成交價4,168萬元，呎價31,221元同創項目新高。
●沙田九肚雲端洋房9,434萬重新售出
新鴻基地產(00016)的沙田九肚雲端，周三(30日)通過招標售出Premier 11洋房，實用面積2,905方呎四房，外連358方呎花園及661方呎天台，成交價9,434萬元，呎價約32,475元。資料顯示，上述買家可享5%特別現金回贈。資料顯示，上述洋房曾於2018年11月以逾1.24億元售出，但在2021年5月終止交易。現時重新售出，做價較6年前低約24%。
●啟德天瀧三房呎價約34,783元
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周三(30日)以3,774萬元沽出一伙三房單位，為3座25樓B室，實用面積1,085方呎，呎價約34,783元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，該盤自本月19日起以現樓形式重推後，共沽出24伙，套現約9.4億元。
●啟德天璽•海四房成交價7,154萬元
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周三(30日)招標沽出第5座26樓A室，單位實用面積 1.401方呎，屬四房間隔，成交價7,154.7萬元，呎價約51,069元。資料顯示，該盤本月共沽出8伙，吸金逾3.7億元。
●馬頭角文曜兩房呎價約18,490元
建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，周三(30日)以1,174.12萬售出兩房單位。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述為12樓A單位，實用面積635方呎，屬兩房一套梗廚連儲物室間隔，獲本地投資者購入，成交呎價約18,490元。
●沙田瓏珀山單日沽兩伙 共涉3,480萬元
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山，周三(30日)再錄兩宗成交，共涉3,480萬元。項目自今年5月底重啟銷售後，至今約5個月累售92伙，套現逾19.6億元。是日最新招標售出的單位包括King Tower 2的23樓C室，實用面積986方呎，屬三房一套間隔，成交價1,880萬元，呎價約19,067元。