新盤市場單日錄60宗成交　至少3宗屬逾半億之豪宅買賣

新盤市場於周三(30日)錄得約60宗成交，至少3宗屬於半億或以上的豪宅買賣。啟德跑道區有頂層特色單位以雙破頂價售出。

●西半山大學閣三房售6,180萬元

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周三(30日)招標售出第2座5樓B室，實用面積1,584方呎，屬三房兩套間隔，成交價6,180萬元，呎價約39,015元。據了解，買家為本地家庭客，鍾情半山地段，心儀項目可享開揚景觀。

●元朗站The YOHO Hub II單日賣21伙

●元朗洪水橋滙都I為20伙增額外折扣

●啟德維港1號兩房963萬元沽

●啟德MIAMI QUAY I 特色戶雙破頂價沽

由會德豐地產等合作發展的啟德MIAMI QUAY I，周三(30日)通過招標沽出第1座30樓A室，屬頂層天際特色單位，實用面積1,335方呎，屬四房兩套連工作間及洗手間戶型，外連421方呎特大平台，自設私家樓梯連接1,123方呎天台，成交價4,168萬元，呎價31,221元同創項目新高。

●沙田九肚雲端洋房9,434萬重新售出

●啟德天瀧三房呎價約34,783元

●啟德天璽•海四房成交價7,154萬元

●馬頭角文曜兩房呎價約18,490元

建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，周三(30日)以1,174.12萬售出兩房單位。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述為12樓A單位，實用面積635方呎，屬兩房一套梗廚連儲物室間隔，獲本地投資者購入，成交呎價約18,490元。

●沙田瓏珀山單日沽兩伙 共涉3,480萬元