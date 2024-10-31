鄧聲興：小米AI智能手機發展步入正軌 值得關注
2024年10月31日 09:10
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小米集團(01810)昨日(29日)發布小米SU7 Ultra的高價位和良好的訂單勢頭，相信新車發佈進一步幫助集團提升其品牌形象。SU7 Ultra是SU7系列中的賽車機型，售價約81.49萬元人民幣。預計2025年3月起正式上市，消息指，首10分鐘新訂單已達3680台。
集團通過創新產品及互聯網營銷降低流通成本，同時通過多年的高性價比手機和IoT硬件產品，已逐步積累了用戶信任和口碑，進一步用品牌積累的忠實用戶，從供應鏈端通過規模效益提升產業鏈話語權和進一步降低生產成本。手機業務方面，集團手機在全球市場中穩居前三，尤其在新興市場實現了顯著增長，2024年第2季全球市場份額達14.6%。集團最新SnapDragon 8 Elite SoC的小米15亦正式上市，相信對智能手機的利潤率有進一步提升空間。小米15配備了最佳的AI硬體，而HyperOS2.0則提供了有吸引力的全新AI功能，這意味着小米的AI智能手機發展已步入正軌，值得關注。股份阻力位30元，支持位20元。
香港股票分析師協會主席 鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)