港交所：投資定息ETF　有哪4種策略？

香港的固定收益ETF(又稱定息ETF)市場為投資者提供多元化的產品選擇。截至2024年9月底，香港上市的定息ETF共有19隻，提供對各種債券市場的投資渠道，包括美國國債、中國政府及政策性銀行債券、亞洲債券及綠色債券等。

定息ETF適用於不同的投資策略，而且具有優化投資組合的潛力。承接上期，本欄將繼續探討定息ETF的優勢與機遇，看看如何應用於各種策略。

一) 核心衞星投資法(Core-satellite investing)

核心衞星投資法是使用「核心」持倉來實現與大市相約的回報，並配合「衞星」持倉以捕捉超越市場平均的回報，讓投資者可根據其風險承受能力及投資目標靈活地調整配置。在定息投資組合之中，投資者可以利用覆蓋廣泛市場的定息ETF作為「核心」，而「衞星」部分則可以針對特定行業、主題、信用質素或策略等進行投資配置。

二) 存續期管理(Duration management)

存續期量度債券價格對利率升跌的敏感度。投資者可以根據其利率展望，使用具有不同存續期的定息ETF，例如短存續期的定息ETF一般對利率波動的敏感度較低，較適合保守的投資者，而長存續期的定息ETF則較受利率風險影響，或可在利率下跌的環境中提供價格升值潛力。

三) 信用質素多元投資

投資者可透過投資於不同信用評級債券的定息ETF分散信用風險，例如在同一投資組合中投資於高評級政府債券ETF、投資級別公司債券ETF及高息債券ETF，以實現風險平衡的投資組合。

四) 市場多元投資

投資者可透過投資於追蹤不同市場或地區表現的定息ETF，減低個別經濟體對投資組合的影響並提高回報潛力。此外，投資者也可利用定息ETF投資於海外市場，以表達對國際新聞及經濟事件的觀點。

從亞洲ETF樞紐發掘定息機遇

香港ETF市場共有接近200隻產品，提供定息產品以外的多元豐富選擇，帶動市場流動性增長。自2024年9月24日中國刺激經濟「組合拳」推出後，香港證券市場交投轉趨活躍，當中ETF的成交額更於10月8日創下929億元的歷史新高。此外，北向ETF成交額(包括買入及賣出交易)亦於10月8日達到141億元人民幣新紀錄。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁(Brian Roberts)