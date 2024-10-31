Meta第3季多賺35%　預警AI業務虧損擴　盤後跌逾3%

Facebook母企Meta公布，截至9月30日第3季，純利按年升35%，收入升近19%，高過預期。不過Meta第三季用戶數目差過預期，同時預警2025年人工智能(AI)等基礎設施開支上升，拖累股價周三(30日)收跌0.25%，報591.8美元；盤後股價跌逾3%。

集團預計，AI和元宇宙業務今年虧損仍將大幅增加。行政總裁朱克伯格表示，公司將繼續在基礎設施和其他項目，例如元宇宙和AI眼鏡上投入大量資金，認為這些是公司未來的核心。

Meta將2024財年的資本開支預測，由370億至400億美元，調升至380億至400億美元，表示由於基礎設施開支加速，預計2025年資本開支將繼續大幅增長。朱克伯格表示，「我們的AI投資極需要基礎設施，我預期繼續需要顯著的投資。」另一方面，Meta預計2024年總開支將介乎960億至980億美元，低於此前預期的960億至990億美元。

他指，單計買入英偉達(Nvidia)的圖形處理器(GPI)，就需要數以十億美元計的開支，以助改善公司核心的網上廣告業務。在蘋果公司(Apple Inc.)2021年更新IOS的私隱政策後，Meta就不斷改進及建立更多數據中心，以助AI策略所需要的基礎設施。此外，他稱超過100萬個廣告客戶使用生成式AI工具。

第三季業績方面，期內收入405.89億美元，多於預期的402.9億美元，按年增長19%；廣告收入為399億美元，增長18.7%，廣告收入佔Meta總收入的98.3%；經營溢利173.5億美元，升26%；毛利率由40%升至43%；純利升35%至156.88億美元；每股盈利6.03美元，超預期的5.25美元。此外，日活躍人數32.9億，增加5%，低於市場預期的33.1億。

財務總監Susan Li表示，Meta亞太區收入增長15%，是該公司增長最慢的地區。比第二季28%的增長率更低，Me Li將減速歸因於中國廣告商需求下滑。投資者擔心Temu及Shein等與中國相關的網上零售商的數碼廣告開支放緩，將影響Meta整體收入。

虛擬實境(VR)業務方面，Reality Labs硬件部門第三季營運虧損44億美元，低於分析師預期的46.8億美元。不過，該部門收入按年增29%至2.7億美元，不及分析師預期的3.1億美元。