微軟首財季多賺11%　惟預告雲增長放慢及AI續燒錢

微軟(Microsoft)首財季業績勝預期，但在該公司預測增長速度低於預期後，其股價在市後延長交易時段下跌4%。微軟預計今季收入將介乎681億至691億美元之間，分析師預計收入為698.3億美元。

至於首財季業績，期內收入655.85億美元，按年升16%，高於預期的645.1億美元；經營溢利305.52億美元，升14%；純利246.67億美元，升11%；每股盈利3.3美元，勝預期的3.1美元。

各項業務表現方面，期內生產力及商業流程部門收入283.17億美元，按年升12%；智能雲收入240.92億美元，升20%；個人電腦業務收入131.76億美元，升17%。

此外，Azure及其他雲服務增長33%；Microsoft雲業務增長22%，財務總監Amy Hood指是銷售團隊執行力強所帶動；Xbox內容及服務增長61%，為增長最強的業務。惟Hood提到，Azure雲服務於本季料增長31至32%，增速可能放慢。除了Azure雲端業務增長減緩外，她又指商用雲端盈利將萎縮，並重申隨着公司擴大AI服務，資本開支將增加。

行政總裁納德拉(Satya Nadella)指，人工智能(AI)驅動的轉型正改變工作、涉及的物件及流程，橫跨每個職位、工種及商業流程。當他們便用公司的AI平台及工具，以推動新增長及營運槓桿時，我們就可以擴大機會，以及贏取新客戶。