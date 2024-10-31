許繹彬：內地會議若有驚喜　港交所望重新出發

惟這個奇幻旅程，可用「來也匆匆去也匆匆」來形容，原因是中港兩地股票市場出現這般令人難以置信的紀錄，其實全部是在10月上旬發生，當十一長假完結後，儘管仍有幾天成交出現3,000億元或以上，但隨着中央再沒有新救市措施滋潤下，兩地股市走勢又再故態復萌，滬綜指只能在3,200至3,300點之間膠着，港股則只能在10天線(即20,500點左右)苦苦徘徊。

除升勢已大不如前，及成交已回落接近1,500億元，中港兩地股市可能因經常出現杯弓蛇影的情況，市場對任何由內地傳出的救市消息好像已失去應有的效力；在周二(29日)晚上，市場再有消息傳出，中國正考慮下周批准在未來數年額外發行逾10萬億元人民幣的債券，從而能更有效振興內地經濟。

筆者認為，由於太多消息在市場充斥，反而變成港股走勢的負擔，原因是在低成交及無方向的情況下，如果投資者依賴這些所謂「消息」去投資衍生產品市場，大市在沒有成交下，只會造成好淡雙方的爭持角力，當那邊有多人聚集，便將這群人一網成擒，成為大戶點心。

以昨日為例，投資者滿以為穩守多時的10天線(即約20,530點)是重要支持點，因而集中投放資源在20,400點及20,300點的牛證上，殊不知「市傳消息」又一次將這批牛證在滿懷希望下被屠殺；因此在淡市中，牛熊證聚集區亦是其中一個參考指標。

未來值得留意的是，下周終於踏入美國總統大選周，市傳如特朗普再次成功入主白宮，預計會為中國帶來更大的經濟挑戰，可能令中港兩地股市再存變數。惟無論特朗普或賀錦麗當選，美國會如常推出擴張性財政政策，大幅發債的作風料依舊，債息因而面臨上行風險。