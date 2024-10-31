許繹彬：內地會議若有驚喜 港交所望重新出發
2024年10月31日 10:11
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耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬表示，10月轉眼快將過去，中港兩地股票市場本月確實可用奇幻之旅來形容，尤以港股曾經升穿23,000點，成交又曾經急升至超過6,000億港元，創下歷史神話。
惟這個奇幻旅程，可用「來也匆匆去也匆匆」來形容，原因是中港兩地股票市場出現這般令人難以置信的紀錄，其實全部是在10月上旬發生，當十一長假完結後，儘管仍有幾天成交出現3,000億元或以上，但隨着中央再沒有新救市措施滋潤下，兩地股市走勢又再故態復萌，滬綜指只能在3,200至3,300點之間膠着，港股則只能在10天線(即20,500點左右)苦苦徘徊。
除升勢已大不如前，及成交已回落接近1,500億元，中港兩地股市可能因經常出現杯弓蛇影的情況，市場對任何由內地傳出的救市消息好像已失去應有的效力；在周二(29日)晚上，市場再有消息傳出，中國正考慮下周批准在未來數年額外發行逾10萬億元人民幣的債券，從而能更有效振興內地經濟。
消息一出，刺激恒指夜期應聲抽高，曾高見21,116點，急升327點。由於夜期作出反應，投資者滿以為此消息應該是「可信」，並期望在昨天(30日)港股應有一番作為，但好景不常，港股在期指結算又一次不似預期，淡友又一次來襲，一開市不但沒有上升，反而開市即幾乎是昨日的高位，在重磅科技股如騰訊(00700)、美團(03690)、京東(09618)及阿里(09988)反覆向下的情形下，港股下跌320點，報20,380點，又幾乎在全日低位(即20,270點)收市，穩守多時的10天線(即約20,530點)，最終亦失手收場。投資者開始對後市灰心亦屬正常。
筆者認為，由於太多消息在市場充斥，反而變成港股走勢的負擔，原因是在低成交及無方向的情況下，如果投資者依賴這些所謂「消息」去投資衍生產品市場，大市在沒有成交下，只會造成好淡雙方的爭持角力，當那邊有多人聚集，便將這群人一網成擒，成為大戶點心。
以昨日為例，投資者滿以為穩守多時的10天線(即約20,530點)是重要支持點，因而集中投放資源在20,400點及20,300點的牛證上，殊不知「市傳消息」又一次將這批牛證在滿懷希望下被屠殺；因此在淡市中，牛熊證聚集區亦是其中一個參考指標。
儘管港股現階段苦無方向，但部分早已被冷落的股份突然落鑊翻炒，如有久違的鋼鐵股，突然傳出憧憬內地會加快研究推進重組和推進產能治理，令重慶鋼鐵(01053)、鞍鋼(00347)及馬鞍山鋼鐵(00323)曾一度炒上，但當然只是曇花一現。一向強勢的油股，在以色列對伊朗的突襲中，發現石油設施未有遇襲，因而不像每次因戰亂而刺激國際油價上升，今次則呈現下跌，令強勢的中海油(00883)、中石化(00386)及中石油(00857)股價偏軟。
未來值得留意的是，下周終於踏入美國總統大選周，市傳如特朗普再次成功入主白宮，預計會為中國帶來更大的經濟挑戰，可能令中港兩地股市再存變數。惟無論特朗普或賀錦麗當選，美國會如常推出擴張性財政政策，大幅發債的作風料依舊，債息因而面臨上行風險。
全國人大常委會在下月4至8日舉行，市傳屆時可能又會公布力度更大的財政刺激方案，以及新一輪刺激措施會集中在提高內需，「包括消費」，以滿足全年經濟增長目標，又以「規模會相當大」來「管理預期」，今次會否再為投資者帶來驚喜，大家在保持冷靜下，不妨拭目以待。如確實有所驚喜，港交所(00388)可能重新出發。