三星第3季經營溢利按季倒退　第4季盈利增長恐有限

南韓三星電子公布，第三季經營溢利9.18萬億韓圜，按年飆2.77倍，略高於三星的初估值9.1萬億韓圜，惟按季跌12.07%，原因是未能受惠於人工智能(AI)熱潮。

第三季股東應佔淨利潤9.78萬億韓圜，按年增長77.82%，略高於市場預期9.14萬億韓圜；營業收入79.1萬億韓圜，增長17.36%，創單季最高紀錄。

環顧各部門業績，負責半導體業務的設備解決方案(DS)部門經營溢利3.86萬億韓圜，雖較去年同期虧損3.75萬億韓圜有改善，不過仍遜於市場預期，而且按季挫40.16%，主要由於電腦及移動終端的需求復甦慢，中國產動態隨機存取記憶晶片(DRAM)進口量擴大，導致價格下行壓力增大，加上AI半導體的核心，即高頻寬記憶體(HBM)供應短缺。該部門收入為29.27萬億韓圜，按年升78.04%，按季升2.49%。

三星預計，第四季整體獲利增長有限，因晶片部門的增長將被套裝業務的疲軟所抵銷。集團並預測，第三季半導體市場的需求趨勢仍將持續至第四季，向員工提供獎勵等一次性支出，以及美元疲軟造成的匯率影響，損害其晶片業務獲利。