阿里據報不再舉行雙11晚會　減省開支補貼商家

從2015年第一屆至2023年最後一屆，貓晚舉行過9次。過去幾年，阿里試圖讓組織變得靈活，為淘寶天貓 「減負」，降低對其他業務輸血，強調各業務單元要自負盈虧，去年阿里實行「1+6+N」改組，也是為進一步明確各業務集團的權力及責任。

報道指，在新消費時代，每家公司都要重新算帳，不再花無謂錢，貓晚成為沒必要的開支，儘管它從第2年開始就基本上能自負盈虧。即使是雙十一本身，也不再有那麼大吸引力。

報道引述一位貓晚項目組的阿里員工指，整個大促銷已經在發生變化，從雙十一集中買東西，分散到現在的每一天，雙十一及618兩個大促銷都由一天逐漸被拉長至一個月。他又指，需要複雜計算的集中式大促銷，逐漸被簡單的日常低價消解，過去主持人及明星在貓晚引導觀眾購物，現在他們及許多素人主播一起進入無數個直播間，支撐起內容電商平台的日活及成交額。

報道提到，今年停止舉辦貓晚省下的開支，將被全部投入至商家及消費者補貼，在阿里對外的敘事里，今年是投入力度最大的一次雙十一，包括300億元人民幣(下同)消費券及紅包、30億元商家支持補貼，流量投入逾百億。