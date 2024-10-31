郭家耀：港股短期難突破　國壽可中線持有

宏滙資產管理投資總監郭家耀表示，美國企業業績表現參差，未能帶動美股表現，另外市場亦觀望美國總統大選結果，美債息持續向上，資金流入黃金市場及美元，反映投資者避險情緒仍然高漲，預示大市仍然偏弱。至於港股方面，市場觀望企業業績，以及內地將加推的谷經濟措施，港股近期維持窄幅上落，短期難有突破，恒指在兩萬邊料有一定支持，上方21,000點阻力較大，建議投資者未宜太過重倉，可分段吸納績優股。

多隻內銀股公布第3季業績，郭指盈利表現普遍符合預期。雖然人行減息行動，令內銀淨息差面對壓力，但經濟前景未算太悲，內銀股整體利潤溫和增長，並可保持派息能力，對股價有一定支持。另外，市場估計人行將再有降準等行動，相信對內銀股有利，料行業最差時間已過，業務可逐步步入正軌，加上板塊估值仍處於偏低水平，作為收息之選未嘗不可。