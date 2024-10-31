港機集團與中國商飛簽署飛機維修合作備忘錄

港機集團與中國商飛公司(COMAC)下屬上海飛機客戶服務有限公司(SACSC)簽署合作備忘錄(MOU)，在機身、部件及物料管理服務方面建立合作關係，以應對ARJ21和C919等中國商飛飛機日益增長的維修需求。

港機集團成立於1950年，是行業領先的飛機工程服務供應商，提供全面機身、部件及發動機解決方案，共有十六家營運公司，在香港、中國內地、歐洲及美洲的僱員約15,000人。中國商飛公司是中國大型客機製造商，從事民用飛機及相關產品的研發、製造、試飛，以及民用飛機的營銷、服務、租賃和營運。

港機集團目前為中國商飛飛機提供全面的服務，包括ARJ21和C919的基地維修，並承諾在2025年或之前進一步開發CF34-10A發動機和ARJ21起落架的維修能力。此外，港機集團的部件服務已在C919逃生滑梯方面建立專業技術。此合作備忘錄將使雙方能夠共同為中國商飛的國內外客戶提供更全面的支援。

港機集團行政總裁邵瑞德表示，港機集團和中國商飛已合作多年，尤其是公司已在廈門培訓設施完成超過2,700個中國商飛學員課程。此次合作體現公司支持中國商飛、其客戶以及更廣泛的航空業長期發展的承諾，十分感謝中國商飛對公司的信任。期待進一步鞏固關係，並謹此祝賀中國商飛客戶服務香港辦事處開業。

這項合作關係標誌着在增強該地區飛機維修能力方面向前邁出重要一步，確保兩家公司能夠有效支持不斷演變的航空業持續穩健發展。