瑞幸咖啡第3季多賺32%　收入逾百億人幣　積極探索美國機會

瑞幸咖啡(Luckin Coffee)今年第三季收入101.8億元人民幣(下同)，按年增41.4%；純利13.02億元，按年31.8%。瑞幸咖啡指，正積極評估美國及其他市場的機會，預期海外業務短期內不會獲利，不過跟內地發展策略相近，國際業務需達到相當大規模始能錄得盈利。

截至第三季，門店數量為21,343家，按季增6.9%；其中自營店有13,936家，合作店為7,407家。第三季自營店同店銷售按年跌13.1%，去年同季為按年增19.9%。

公司指，去年策略性地選取新加坡作擴張東南亞起點，截至第3季新加坡自營店總數有45家，新加坡總收入達9,140萬元，成本及費用約1.67億元。

董事長兼首席執行官郭謹一稱，會密切關注海外業務，並及時與市場溝通進展情況，同時也將積極嘗試組織模式及業務模式的探索創新，以更適合的方式、更靈活的策略去拓展海外業務。他提到，公司會持續關注美國資本市場，但現階段首要任務仍是踐行公司業務戰略，目前對於重返主板、恢復主板上市地位沒有明確的時間表。

瑞幸咖啡有意攻港，據了解，尖沙咀美麗華廣場(Mira Place)一樓星巴克鄰舖已圍起寫有「luckin coffee」圍板進行裝修。