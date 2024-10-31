投委會：留意投資債券信貸風險

債券一般提供固定收益，波動性相對較低，通常會被視為較低風險的資產。不過這只是一個概括的比較，實際上不同債券的風險迥異，有些債券風險可能甚高。

購買債券相當於借錢給發債機構，例如政府或公司。若發債機構出現財務問題，可能無法如期支付利息或本金；若公司倒閉，投資者可能會損失所有投資本金，因此投資債券必須考慮違責或信貸風險。大部分政府債券一般被視為風險較低，因為政府違約的可能性相對較低。相反企業發行的債券，風險則可能較高。

信貸評級反映違責風險

投資者可以參考發債機構或債券的信貸評級，評估發債機構信用狀況或償債能力。信貸評級由信貸評級機構評定(例如穆迪、標準普爾及惠譽)，可分為「投資級別」及「非投資級別」兩大類。

若信貸評級機構認為債券持有人有較大機會取回債券的投資本金及利息，便會向有關債券發出較高的評級。相反若評級愈低，違責/信貸風險愈高。信貸評級低於Baa3(穆迪)或BBB-(標準普爾及惠譽)屬於「非投資級別」債券，這類債券有較大機會違責，因此亦有「垃圾債券」之稱。為彌補這類債券所涉及的高風險，發債機構一般都會提供較高的回報，市場上亦稱之為「高收益債券」。

投資者應留意信貸評級只反映信貸評級機構的看法，並非有關債券或發債機構的信用保證，評級亦可能會不時轉變。投資者投資前必須先做足功課，了解投資產品的特性及風險，並小心考慮自己的風險承受能力，切忌盲目追求高回報，或誤以為所有債券風險都較低。

投委會