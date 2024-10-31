證監會訪問沙特利雅得以加強兩地資本市場聯繫

證監會行政總裁梁鳳儀、投資產品部執行董事蔡鳳儀和其他證監會高層代表，周三(11月30日)在沙特阿拉伯利雅得與資本市場管理局和沙特證交所集團(沙特交易所的母公司)高層人員會面，以加強雙方的監管合作。這是證監會代表在半年內第二次訪問利雅得。

證監會代表見證了首隻香港交易所買賣基金(exchange-traded fund，簡稱ETF)成功在沙特交易所跨境上市，該ETF追蹤一隻涵蓋主要合資格參與滬深港通的香港上市股票的指數。此外，他們周四(31日)亦見證另一隻追蹤香港旗艦股票基準指數的ETF在沙特交易所跨境上市。

證監會代表在當地與資本市場管理局主席Mohammed bin Abdullah Elkuwaiz，以及沙特交易所行政總裁Mohammed Al Rumaih等其他資本市場管理局及沙特證交所集團的多名高層人員舉行會議，出席者還包括香港投資基金公會和香港中資基金業協會主席等香港業界領袖。他們在會上討論了香港為沙特阿拉伯的企業、投資者及市場參與者踏足更龐大的亞洲市場所擔當的聯繫人角色等議題。

為增加業界對資產及財富管理領域的機遇的認識，證監會昨天亦在利雅得與資本市場管理局合辦一場業界圓桌會議，以聯繫沙特阿拉伯與香港的資產管理公司。與會者在席間探討如何在知識交流、技能培訓及為兩地市場投資者增加產品選擇方面，加深彼此的合作。

訪問期間，梁女士在利雅得的未來投資倡議(Future Investment Initiative)大會上就數碼金融的重要性發表演說。她亦重點指出，使用穩定幣可節省成本、加快結算及為個人和企業帶來更大的便利，從而促進跨境支付的發展。