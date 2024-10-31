本港9月底負資產宗數突破4萬　按年升逾2.6倍創近21年高

金管局公布，2024年第3季末負資產住宅按揭貸款宗數為40,713宗，按年飆2.66倍，按季亦急升34.41%，創2003年12月之後新高。

一如以往，該局指出，這些個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

如是者，9月底，負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2024年第2季末的1,549.92億元，增加至2,075.1億元，由於樓價比以往更貴，這個數字所刷新的高併起碼2001年12月之後的紀錄。無抵押部分的金額亦由2024年第2季末的100.03億元，增加至2024年第3季末的157.78億元。

此外，第3季末，拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.13%，按季升0.02個百分點，但仍維持於低水平。事實上，要留意的是，負資產個案增加固然反映樓市欠佳，但不代表業主無力供樓。

金管局重申，調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款(即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值)，當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。