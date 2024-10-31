經絡：樓市本季料止跌回穩　負資產或高位回落

本港今年第3季負資產個案錄得40,713宗，涉及金額2,075.1億港元，宗數近21年的新高。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，年初政府撤辣後樓市雖曾輕微反彈，但撤辣效應不繼，加上息口高企以及發展商低價推盤，使樓價升幅全已蒸發並且倒跌。

據差餉物業估價署資料，今年第3季私人住宅售價指數報292.8點，創自2016年第3季即近8年的季度新低，與2021年第3季的歷史高位397.9點相比更急挫逾2成半。他指，自2019年政府放寬按揭保險成數的樓價上限，按揭保險宗數曾於2021年攀升至歷史新高，早幾年前採用較高按揭成數的買家比重顯著增加，因此現時樓價由高位回落逾2成半，大部分於樓價高企入市並承造較高按揭成數的業主會較大機會跌入負資產，使第3季負資產數字按季上升。

曹續指，減息周期已經開展，市場料美國聯儲將於11月份及12月份各減息1/4厘，本港息口將進一步回落，加上最新《施政報告》推出多項放寬按揭措施，為樓市帶來提振作用，並加快用家及投資者入市步伐。近期不少發展商已提價推售新盤及餘貨單位，料樓價有望於年底止跌回穩，負資產個案亦有機會高位回落。

另外，他表示，雖然負資產數字回升，但不代表業主無力供款，過往十多年來本港業主還款能力一直處於穩健水平，負資產個案中，超過3個月未償還按揭貸款的拖欠比率為0.13%，稍有輕微增加但仍屬低水平，顯示絕大部份業主的供款能力仍穩健，銀行借貸風險可控。曹提醒有意置業之人士仍要衡量自身經濟及供款能力，避免借太盡，緊記按時供款以及預留至少半年的後備資金。