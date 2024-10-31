巴克萊：特朗普倘勝選　三種亞幣或大幅度下跌

巴克萊研究團隊發表研究報告，探討美國大選對亞洲外匯和利率的影響，預計特朗普勝選將利淡韓圜、泰銖和人民幣。

雖然民調顯示美國大選兩位候選人的支持率相當接近，但結果公布前，所謂的「特朗普交易」迹象浮現。該行指，假如特朗普獲勝，預計美元兌亞洲貨幣的匯率或會進一步上漲，韓圜、泰銖和人民幣的匯率可能會出現最大幅度的下跌，但這些國家的央行可能會採取措施減少匯率波動。假如賀錦麗獲勝，市場可能會有喘息空間。印度盧比將會是最具防禦性的貨幣。

該行稱，最近幾周美國大選的溢價已反映在亞洲貨幣市場上，超出聯儲局的定價。如果賀錦麗贏得選舉，部分溢價料將開始消除。

該行經濟學家估計，中國10萬億元人民幣規模的刺激措施將推動明年的經濟增長提高約1%，達約5%。從市場情緒來看，如此大規模的刺激措施可能是一個轉捩點，並可能有助於減輕人民幣的壓力。從組合效應角度來看，更大規模的刺激措施的影響顯著，將推動更强勁的投資流入中國，從而抵消部分美國貿易關稅可能上升帶來的負面影響。

此外，中國的刺激措施也可能對其他亞洲貨幣產生影響，中國經濟的改善會帶動新興市場貨幣的表現，而美元則走弱。貿易及旅遊將令亞洲貨幣，包括泰銖、韓圜和新加坡元受惠，而封閉經濟體的貨幣，包括印度盧比和印尼盾，受的影響將較少。