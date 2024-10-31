香港寬頻：派息水平已平衡各方利益　研優化再融資成本

香港寬頻去年融資成本增至8.6億元，按年增加22.48%。持股管理人及財務總裁余頌廷解釋，成本增加主要近年受環球息率上漲所致，但強調該企的商業模式有能力產生穩健EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)，及足夠現金應付現金流；又透露公司主要銀團貸款會於是明年11月到期，已着手與友好銀行接洽，研究優化再融資成本，又指初步反應良好。

楊主光形容，業績屬一份B+成績表，生意額持平，EBITDA增長強勁；全財年企業方案的訂單金額為48億元，按年增15%，其中6成為寬頻，4成為資訊科技系統等，支撐未來收益。

其中，住宅方案業務收益按年跌2%，楊解釋，是公司主動調整第三方銷售渠道所致，認為直銷並配合綑綁增值服務策略更具成本效益；料未來續有低單位的跌幅。住宅每使用者平均收入(ARPU)升2%至182元；又預期新推出25Gbps家居寬頻服務能繼續搶攻新客市場。