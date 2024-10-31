富衛余栢堅：上半年新業務保費收入年增33%　高於同行

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，富衛上半年新業務保費收入按年增加近33%，高於同行水平；預期第三季公司保費收入將保持上升勢頭。

通關後各險企搶攻內地客市場，余栢堅指，公司着重內地客及本地客雙線發展，未有針對內地客單獨推出推廣策略；上半年離岸客戶首年保費增長25%，本地客則增36%，相對於同業水平分別多3%及19%。

另外，《富衛香港健康保障需求調查》顯示，近七成(69%)受訪者認為中年人士購買危疾保險過程繁複，逾八成(82%)更以為投保前必須進行身體檢查或提供健康報告。沒有持有亦無考慮購買健康保障的受訪者中，有超過一半(56%)由於長期病病歷、或曾患癌症、心臟病或中風，放棄購買危疾保障，原因包括複雜投保流程、出現不保事項以及被拒保等。

值得留意的是，有親屬患有慢性疾病或有危疾病史的受訪者當中，超過六成人(63%)表示其親屬在治療或痊愈後，未能獲得適合自己的危疾保障或再獲危疾保障受保。

該企宣布推出全新「危疾優易保」系列危疾保障計劃，包括專為癌症康復者而設的「癌護您」，以及專為心臟疾病或中風患者而設的「心護您」，以簡易核保方式投保的分紅危疾保障計劃，旨在為因有危疾病史而較難再獲得危疾保障的人士，提供有限年期供款的終身危疾保障，填補保障缺口。