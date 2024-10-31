恒生投資慶祝SAB Invest恒生香港ETF在沙特上市

恒生投資作為香港最大的交易所買賣基金管理人，歡迎其合作伙伴SAB Invest發行SAB Invest恒生香港ETF。此全新聯接ETF悉數投資於盈富基金，並於今天(10月31日)在沙特交易所(Tadawul)上市。

恒生投資董事兼行政總裁李佩珊表示，作為盈富基金的經理人，恒生投資很高興盈富基金成為海外ETF之標的資產，充分突顯其在國際市場的吸引力。憑藉香港作為連接中國內地與海外巿場的超級聯繫人角色，恒生投資與SAB Invest的合作充分展現了雙方致力促進沙特阿拉伯投資市場多元性的共同願景，並將在增強香港與中東之間的資本流動方面發揮關鍵作用。

盈富基金於1999年成立，是香港市場資產管理規模(AUM)最大及成交量最高的ETF。截至今年9月，其資產管理規模(AUM)達到港幣1,660億元。SAB Invest恒生香港ETF為中東投資者提供全新機會，讓他們可涉足活躍的香港資本市場。