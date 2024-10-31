林建岳：新《施政報告》改革創新振興經濟　鞏固優勢發掘增長

全國政協常委林建岳表示，新一份《施政報告》提出一系列發展經濟的有力措施，鞏固提升香港的傳統優勢產業，同時積極發掘新增長點。

林氏指出，新一份《施政報告》的最大亮點，是在施政上全面貫徹落實三中全會精神，通過深化改革，求變創新，大力發掘經濟新增長點，鞏固和提升金融、航運、貿易中心地位，推動各界抓住國家巨大機遇，帶動香港發展。《施政報告》鞏固強化香港優勢產業的同時，亦抓緊國家巨大發展機遇，為香港發展謀劃長遠，必將為香港的經濟發展注入新動能，大大增強商界和市民的信心。

他說，通過改革實現更好發展，是香港當前最重要的任務，新一份《施政報告》推出了不少振興經濟的有力舉措。在金融方面提出打造香港成爲國際黃金交易市場，進一步鞏固香港國際金融中心的地位。在航運方面提出建立大宗商品交易的生態圈，帶動海運服務，並助力期貨對冲等相關金融和專業服務的發展。在貿易方面着力構建高增值的供應鏈服務中心，吸引海內外企業到香港建立總部或分部業務。同時，調低烈酒入口稅，以鼓勵烈酒貿易和相關高增值服務的發展。在發展新質生產力上，《施政報告》亦提出設立100億元創科產業引導基金、發展低空經濟等措施，充分展現特區政府在發展上的新思維，更好地結合「有為政府」和「高效市場」，推動新興產業壯大，為香港經濟注入動力。