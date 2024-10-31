長沙灣家壹一房戶售463萬　揸5年貶值26%

樓價下挫，市區細單位需求驟減，長沙灣家壹一房戶蝕讓售出，成交價463.8萬元，原業主持貨5年帳面虧損約166.2萬元，單位貶值約26.4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨33座低層5室，實用面積約560方呎，三房間隔望內街景，以約628萬元成交，呎價約11,214元。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣家壹高層B室，實用面積約269方呎，一房間隔，以463.8萬元成交，呎價約17,242元。原業主持貨5年帳面蝕讓約166.2萬元，貶值約26.4%。

●利嘉閣陳鴻信稱，荔枝角盈暉臺1座高層B室，實用面積約475方呎，兩房間隔，原叫價698萬元，議價後以670萬元成交，呎價約14,105元。

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新界區

●中原黎宗文稱，沙田好運中心柏林閣低層H室，實用面積約326方呎，兩房間隔，以408萬元獲承接，呎價約12,515元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田居屋廣林苑C座中層5室，實用面積約384方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價330萬元，減價後以295萬元沽出，呎價約7,682元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山迎海1座高層B室，實用面積約491方呎，兩房間隔，以718萬元易手，呎價約14,623元。

●中原劉俊杰表示，大圍柏傲莊I第2A座低層E室，實用面積約322方呎，一房間隔，望內園景，叫價約646萬元，議價後以640萬元易手，呎價約19,876元。原業主持貨4年帳面蝕讓約30萬元離場，單位貶值約4.5%。

●中原溫志樑表示，火炭銀禧花園3座中層C室，實用面積約510方呎，兩房間隔，以530萬元沽出，呎價約10,392元。

●中原黃達雄表示，大埔太湖花園本月暫錄約9宗成交，屋苑15座中層A室，實用面積約590方呎，三房間隔，叫價約750萬元，議價後以693萬元沽出，呎價約11,746元。

●利嘉閣梁均耀指出，青衣居屋青華苑B座中層11室，實用面積約394方呎，兩房間隔望山景，已補價自由市場叫價388萬元，議價後以350萬元成交，呎價約8,883元。

●中原王勤學稱，元朗村屋屋苑雅妍花苑J座地下單位，面積約700方呎，設有約340方呎花園，減價72萬元，以528萬元沽出，呎價約7,543元。

●中原伍耀祖指出，天水圍嘉湖山莊5期麗湖居4座中層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，叫價360萬元，議價後以358.8萬元沽出，呎價約8,118元。

●祥益黃慶德表示，屯門海翠花園1座高層A室，實用面積約609方呎，減價12萬元，以518萬元成交，呎價約8,506元。

●中原葉津榮表示，屯門怡峰園6座高層F室，實用面積約534方呎，兩房間隔享山景，累減96.2萬元，以433.8萬元易手，呎價約8,124元。原業主於2020年以600萬元買入單位，現沽出帳面蝕讓166.2萬元，單位4年貶值約27.7%。

●中原關偉豪指出，將軍澳日出康城MALIBU第2A座中層C室，實用面積約459方呎，兩房間隔，以685萬元成交，呎價約14,924元。原業主於2018年4月以691萬元購入單位，持貨6年半帳面需蝕讓6萬元。

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