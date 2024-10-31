新盤單日錄至少6宗半億買賣 元朗站項目有單位加價1%
2024年10月31日 22:03
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豪宅成交湧現，新盤市場單日錄得至少6宗半億買賣。「長賣長有」的元朗站項目，月內經過4輪銷售後，共售出約159伙，新修訂價單將部分高層單位提價1%，並安排下周三再發售25伙。
●啟德天璽‧天第1期總銷售金額突破100億元
新鴻基地產(00016)發展的啟德天璽‧天第1期，周四(31日)再招標售出13伙，單日吸金逾4.5億元。新地副董事總經理雷霆表示，項目餘勢未了，總銷售金額已突破100億元。是日最新售出單位的成交價介乎2,489萬至7,810萬元，呎價約28,162至39,345元。該期數提供906伙，已售出865伙，佔供應95%。
●啟德DOUBLE COAST I舉行亮燈
由會德豐地產、恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及新世界發展(00017)合作，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周四(31日)晚上舉行亮燈儀式。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目已屆現樓，有「現樓即買即住」優勢。
●元朗站The YOHO Hub II 5伙加價1%
新鴻基地產(00016)元朗站The YOHO Hub II，周四(31日)修訂價單7號，將5伙三房單位定價加1%。涉及的單位為6座高層H室，實用面積901及903方呎，屬三房連儲物室及工作室間隔。包括6座56樓H室，定價由1,805.1萬上調至1,823.1萬元，最新折實售價1,540.51萬元，呎價約17,098元。項目安排下周三(6日)以價單形式發售25伙。
●啟德MIAMI QUAY I三房售1,614萬元
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展，已屆現樓的啟德MIAMI QUAY I，周四(31日)錄得第1座7樓B室的成交，單位實用面積661方呎，三房間隔，成交價1,614萬元，呎價約24,418元。項目至今累售121伙，套現近14.5億元。
●啟德天瀧招標賣兩伙 單日吸金逾1億
恒基地產(00012)等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周四(31日)再招標售出兩伙，單日套現逾1億元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，最新售出的單位包括1座10樓A室，實用面積1,428方呎，四房間隔，成交價5,467.5萬元，呎價38,288元。項目自本月19日起以現樓形式重推後共沽26伙，套現約10.5億元。
●日出康城SEASONS系列累售909伙
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(31日)單日售出4伙，成交價介乎458.6萬至678.8萬元，呎價14,605至15,051元。當中， 第2B座37樓D室，實用面積437方呎，兩房間隔，以639.5萬元售出，呎價約14,634元。整個SEASONS系列自今年3月開售至今累售909伙，為今年新盤銷量之冠，項目套現逾56.7億元。
●北角海璇II連錄兩宗半億成交
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周四(31日)錄得兩宗大額成交，共涉額逾1.17億元。其中，第2座19樓A室，為實用面積1,483方呎的四房單位，連同1個車位以6,378.6萬元沽出，呎價約43,011元。
●啟德海灣第1期兩房成交呎價約18,861元
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周四(31日)錄得兩宗兩房單位成交，共涉1,879.6萬元。其中包括第2B座7樓B單位，實用面積474方呎，屬於兩房連儲物室間隔，成交價894萬元，呎價18,861元。
●西半山帝滙豪庭四房6,520萬元招標售出
恒基地產(00012)旗下已屆現樓、位於西半山豪宅樓盤帝滙豪庭，周四(31日)通過招標以6,520萬元賣出23樓A室，實用面積1,735方呎，四房間隔，呎價約37,579元。
●西南九龍維港滙單月售出33伙
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列，於本月共售出33伙，套現逾6.8億。項目於周三(31日)錄得3宗成交，包括維港滙I的2座9樓C室，單位實用面積784方呎，屬三房連多功能房間隔，以2,191.5萬元成交，呎價約27,953元。
●沙田九肚富豪‧山峯四房2,811萬元沽
百利保控股(00617)等沙田九肚富豪‧山峯，周四(31日)透過招標形式售出第5座7樓B室，實用面積為1,612方呎，屬四房兩套間隔，成交價2,811.8萬元，呎價約17,443元。交易成交期為180日，買家可享一個住宅車位認購權。
●啟德HENLEY PARK頂層一房呎售約22,341元
恒基地產(00012)已屆現樓的啟德HENLEY PARK，今(31日)以857.9萬元售出1A座35樓C室，單位實用面積384方呎，為頂層一房戶，呎價約22,341元。
●牛頭角皓日兩房呎售約17,370元
恒隆地產(00101)旗下牛頭角皓日，周四(31日)沽出9樓D室，實用面積498方呎，兩房連梗廚間隔，成交價約865萬元，呎價約17,370元。據悉，買家購入作自住用途。
●紅磡THE HADDON連售3伙
恒基地產(00012)的紅磡大型重建發展項目第4期THE HADDON，周四(31日)連沽三伙一房單位，成交價介乎488.7萬至541.26萬元，共涉1,533.36萬元。上述售出的單位包括17樓F室，實用面積266方呎，以503.4萬元售出，呎價約18,925元。