新盤單日錄至少6宗半億買賣　元朗站項目有單位加價1%

豪宅成交湧現，新盤市場單日錄得至少6宗半億買賣。「長賣長有」的元朗站項目，月內經過4輪銷售後，共售出約159伙，新修訂價單將部分高層單位提價1%，並安排下周三再發售25伙。

●啟德天璽‧天第1期總銷售金額突破100億元

●啟德DOUBLE COAST I舉行亮燈

●元朗站The YOHO Hub II 5伙加價1%

●啟德MIAMI QUAY I三房售1,614萬元

●啟德天瀧招標賣兩伙 單日吸金逾1億

●日出康城SEASONS系列累售909伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(31日)單日售出4伙，成交價介乎458.6萬至678.8萬元，呎價14,605至15,051元。當中， 第2B座37樓D室，實用面積437方呎，兩房間隔，以639.5萬元售出，呎價約14,634元。整個SEASONS系列自今年3月開售至今累售909伙，為今年新盤銷量之冠，項目套現逾56.7億元。

●北角海璇II連錄兩宗半億成交

●啟德海灣第1期兩房成交呎價約18,861元

●西半山帝滙豪庭四房6,520萬元招標售出

●西南九龍維港滙單月售出33伙

●沙田九肚富豪‧山峯四房2,811萬元沽

●啟德HENLEY PARK頂層一房呎售約22,341元

●牛頭角皓日兩房呎售約17,370元

●紅磡THE HADDON連售3伙