施羅德：分散投資助遊刃應對市況

環球股市在8月出現劇烈波動，所幸這些波動都是虛驚一場，在市場恐慌過後，反彈亦隨之而來。日經平均指數曾遭遇單日最大跌幅，隨後又大幅反彈；美股亦出現類似情況，減緩的美國就業和製造業數據，一度打壓市場情緒，但及後零售銷售數據超出市場預期，美股再度重拾升勢。

市場出現短期急劇波動並不罕見，一直認為投資者採取多元投資策略，透過更靈活的方式來駕馭市場風浪，以緩衝短期波動性對投資組合的影響。投資者分散投資於股票、債券及不同資產類別，混合配置長期結構性和周期性投資主題，有助於遊刃應對不同市場狀況。

美就業減緩未構成衰退

隨着美國聯儲局在9月啟動減息，減幅達0.5厘，卻引起市場對美國經濟可能陷入衰退的憂慮。從美國國債價格上漲亦反映出市場對經濟疲弱有一定擔憂。儘管近期市況波動，但美國經濟「軟着陸」仍然是基本預測。勞動力增加是近期美國就業數據疲弱的原因之一，部分亦與天氣因素有關。整體而言，只要通脹仍然是朝着正確的方向發展並繼續呈回落趨勢，這將為聯儲局提供足夠的靈活性，以防止經濟衰退發生。

基於美國較大可能出現經濟「軟着陸」的預測，對股市整體持正面看法，但因應市場波動性，目前採取增長與收益兼備，更為平衡的投資策略應更為合適。鑑於美國科技股與其他板塊的盈利增長預測差距收窄，對高估值的科技股看法較為中性，市場上估值更吸引的板塊更值得投資者留意。

科技股以外從估值尋寶

從投資主題劃分，繼續看好4大長期投資主題，分別為科技轉型、能源演變、聯網消費者，以及社會轉變。就科技轉型主題而言，長線仍然看好數碼化、雲端、機械人技術和網絡安全等領域的增長空間。另外，聯網消費者的主題包含電子商貿、物流倉庫、數據中心及金融科技(Fintech)相關的公司，而社會轉變主題關乎醫療保健創新發展、城市化和智慧城市等議題。

至於周期性投資主題方面，大宗商品需求復甦，以及在通脹環境下具定價能力的企業等，亦是目前較為看好的主題。

債券方面，由於通脹情況受到控制，債券作為投資組合中對沖衰退風險的作用將持續增加。同時，隨着孳息率曲線逐步趨平，政府債券或將重拾其分散風險的一大吸引力。基於這兩個因素，對債券市場持樂觀看法。美債以外，鑑於市場對歐洲央行進一步減息的預期，刺激了對利率敏感行業所發行的債券的需求。

與此同時，投資者可考慮在傳統的債券以外，進一步拓闊投資資產類別，例如證券化信貸是目前偏好的資產之一。相對於美國投資級別債券，證券化信貸能夠提高整體投資組合的收益率和信貸質素，同時降低存續期風險。

施羅德多元化資產投資總監 佘康如