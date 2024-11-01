富途陸秉鈞：微軟業績亮點欠缺　股價短期將承壓

微軟(Microsoft, MSFT.US)於最新的第三季度(FY2025 Q1，為便於讀者理解，後續用自然曆「第三季度」)財報中展示了其強勁的財務表現和細分業務的營收情況。儘管整體表現優於華爾街預期，但部分業務的增長放緩引發了市場的擔憂，尤其是在智能雲業務方面。

先看微軟的主要財務數據。第三季度，微軟實現營業總收入655.85億美元，按年增長16%，高於分析師預期的645.1億美元。這一增速相比於第二季度的15%有所加快。每股稀釋後盈利(Diluted EPS)為3.30美元，按年增長10%，也高於分析師預期的3.10美元。

在營業利潤方面，第三季度微軟的營業利潤達到305.52億美元，按年增長14%，同樣超過了市場預期的292.1億美元。淨利潤為246.67億美元，按年增長11%。比較而言，第二季度的淨利潤增長達到10%，這顯示出增長速度的再次輕微加快。但是，微軟的資本支出在三季度達到149.2億美元，主要用於AI，按年大增50.7%。高於分析師預期的145.5億美元。若包括融資租賃在內，資本支出總額更加達到200億美元(上一季是190億美元)。

再來看分部業務業績。首先是微軟的智能雲業務，這包括Azure公共雲、Windows服務器、語音識別軟件Nuance和GitHub在內的部門，三季度營收為240.92億美元，按年增長20%，遠低於分析師預期的264.11億美元，不過增速高於第二季度的19%。Azure和其他雲服務的收入按年增長33%，重回30%以上的增速，優於二季度的29%增速。剔除匯率波動影響後，Azure和其他雲服務的收入增長也達到34%，高於分析師預期的30.4%。微軟表示，AI服務為Azure和其他雲服務的收入貢獻了12%的增長，略高於今年二季度的11%。

其次是生產力和業務流程部門，這包括Microsoft 365 Copilot AI工具等Office軟件在內的業務，三季度營收為283.17億美元，遠超分析師預期的250.47億美元，按年增長11%，增速與第二季度的11%一樣。

最後是個人計算機業務，這包括Windows操作系統、Surface硬件、Xbox遊戲機以及動視暴雪等在內的業務，三季度營收為131.76億美元，按年增長17%，稍差於分析師預期的136.19億美元，但高於今年二季度的14%增速。

總結來看，微軟的三季度業績顯示出雖然總體收入穩定，但部分分類業績弱於預期，致使整份業績欠缺驚喜。 而且微軟預計，繼三季度之後，四季度Azure的營收增長將進一步放緩，且增速放緩程度超過三季度的1個百分點，可能最多3個百分點。沒有驚喜加上增長放緩下，股價在業績公布後的夜盤交易時段一度下跌接近4%，低見416美元。

回看筆者上一次的點評，當時寫到「筆者仍然維持400美元或以下是一個長線吸納點，但考慮上升空間可能有限下，就不建議於現水平馬上追入」，股價水平其後亦先低於400，然後再輾轉上升至最高441.85美元，股價並沒有太亮麗。本次筆者認為微軟本季走勢缺乏賣點，個人預判除非公司有「大搞作」，否則走勢將輾轉變為區間波動，甚至再次下試低位。除非股價重回400元之下，否則筆者暫不建議於現水平吸納。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)