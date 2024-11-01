禹洲集團擬折讓逾73%進行100供49

為支持建議重組及供股，合共持股59.09%的控股股東郭英蘭(主席兼首席執行官、執行董事)及其配偶林龍安(非執行董事)，已不可撤銷地向公司承諾認購合共18.948億股供股股份，當中包括就承諾股份供股的全部配額。

另外，集團宣布待重組生效日期作實後，公司將於重組生效日期按換股價每股2.127元，較股份於10月31日收市價每股0.133元溢價14.99倍，向認購人發行合共56.45億股新股份。認購人為持有相關申索之計劃債權人，彼等已根據計劃之條款有效選擇或自動重新分配至計劃代價選項。公司將不會自有關發行收取任何所得款項。

新股權約佔(i)已發行股份數目之86.26%；(ii)緊隨供股完成（假設全數認購）後已發行股份數目之57.89%；(iii)緊隨供股完成後（假設僅有資助人根據不可撤銷承諾全數承購彼等有權享有之供股股份）已發行股份數目之66.89%；(iv)緊隨供股完成（假設全數認購）及發行新股權後已發行股份數目之36.67%；及(v)緊隨供股完成（假設僅有資助人根據不可撤銷承諾全數承購彼等有權享有之供股股份）及發行新股權後已發行股份數目之40.08%。

董事會建議股份10合1。待股份合併生效後，建議將股份買賣之每手買賣單位由1,000股現有股份更改為5,000股合併股份。預期股份合併於2025年3月24日生效。