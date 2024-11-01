德祥地產出售加拿大物業權益

集團保留於Development LP及Investment LP各資本中已發行有限合夥人單位之18%權益。Development LP的主要業務為連同Investment LP持有物業的實益權益。物業包括位於加拿大溫哥華Alberni Street 1400段南側全段、Broughton Street與Nicola Street之間的兩幅獨立合法地塊，總地盤面積約為4.33萬平方呎。物業擬重建為一個高密度綜合體，包括住宅及商業部分。

Assets Builder的唯一業務活動為持有1488 Alberni Holdings及1488 Alberni Investment各 自之全部已發行股本。1488 Alberni Holdings及1488 Alberni Investment分別持有Development LP及Investment LP之唯一已發行普通合夥人單位。集團保留於Assets Builder之18%股權。