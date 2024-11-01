英特爾CEO擦台積電鞋　強調無逼切需要撲水

英特爾（Intel）行政總裁（CEO）蓋爾辛格上台後以「大無畏」姿態，披荊斬棘力推晶片開發和晶片代工「兩手抓」的「IDM 2.0」，可惜迄今壯志未酬，嚴重虧損兩度掀起投資者集體訴訟，狼狽得要暫停德國建廠計劃。他強調沒有急切需要對外集資，就算沒收到美國政府按《晶劃法案》發放的補助，也會推進俄亥俄州和亞利桑那州的建廠計劃。

蓋爾辛格曾公開宣稱直面台海戰爭風險的台積電不可靠，江湖傳聞台積電不忿他這樣往自己臉上貼金，一怒之下取消給英特爾的3納米製程大單折扣優惠。

「開口夾着脷」的他面對公司當前的窘困，也不得不認低威，說「台積電是間很棒的公司，開創了晶圓代工模式，待客極好，包括我們，我們一直講的AI PC晶片Lunar Lake，沒有台積電做不了，這項大計之成功他們不可或缺。」

然而，蓋爾辛格還是要找個下台階吹捧自己，「儘管如此，我們要成為西方大型的晶片代工廠，我們覺得這對西方世界有劃時代的重要性，為西方供應我們一些尖端的產品」。

英特爾稱，代號「Intel 18A」的1.8納米製程進展良好，採用它的自家電腦晶片Panther Lake及數據中心晶片Clearwater Forest明年推出之前，經已達到18A的「初期里程碑」。不過，上季枱機晶片收入按年跌24.8%，非手提電腦晶片收入升8.54%所能彌補；至於數據中心及AI晶片收入亦只有33.49億美元，按年升8.87%，這個幅度跟英偉達（Nvidia）、超微半導體（AMD）相比可謂輸足九條街。

高盛分析師播俊也（Toshiya HARI）表示，對抗英偉達、AMD和台積電仍是硬仗，技術上追上他們尚要一段時間，尤其是AI晶片，「他們做得到的話。」