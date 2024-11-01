Apple上季少賺近36%　中國銷售跌　股價市後挫近2%

蘋果公司(Apple Inc.)公布2024財年截至9月底止第四季業績，經營溢利增長9.7%至295.91億美元；惟繳納預提稅後，純利147.36億美元，下挫35.8%；若撇除稅項等影響，經調整純利249.82億美元；經調整每股盈利增12%至1.64美元，勝市場預期的1.6美元。純利大跌拖累股價在市後延長交易時段跌近2%，報221.75美元。

期內，總銷售949.3億美元，按年增長6.06%，勝預期的945.8億美元，其中產品收入699.58億美元，增長4.1%；服務收入249.72億美元，增長11.9%，不過低於預期的252.8億美元。

行政總裁庫克指，iPhone 16的銷量強過iPhone 15同期剛推出時。iPhone 16於9月20日開售後，iPhone收入增長5.5%至462.22億美元，超預期的454.7億美元。至於其他產品表現，Mac收入達77.44億美元，增1.7%；iPad收入升7.8%至69.5億美元；不過，穿戴設備、智能家居產品收入90.42億美元，跌3%。

庫克又指，公司對Apple Intelligence充滿期待，該人工智能(AI)系統適用於iPhone及Mac，將於本周作為iOS 18.1更新的一部分推出。「我們從客戶及開發者方面獲得良好回應，並得到一個非常早期的統計數據，約為3天的數據，用戶採用iOS 18.1更新速度，是去年同期採用17.1的兩倍。

如以地區劃分，大中華區收入跌0.3%至150.33億美元；美國收入達416.64億美元，增長3.9%；歐洲收入249.24億美元，增長10.9%；亞太其他地區收入73.83億美元，增長16.6%；日本收入59.26億美元，增長7.6%。以百分比計，亞太其他地區增長最強。

展望方面，公司在分析員電話會議上表示，預計12月季度的收入將實現低至中位數增長，同時預計服務收入增長將與去年增長率大致相同，即12.87%。

期內，公司支付102億美元的一次性所得稅費用，以解決一項可追溯至2016年的長期案件，該案涉及公司在愛爾蘭的稅務處理方式。