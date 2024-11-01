姚浩然：港股維持窄幅上落　內房轉勢仍需觀望

港股10月跌市收場，亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，港股11月走勢，要視乎美國聯儲局議息結果、美國總統大選及內地重要會議三大關鍵因素。姚指出，雖然兩位候選人料大機會採取強硬對華政策，但實際執行上仍是未知之數，需要時間觀望。至於內地會議方面，姚認為關注點在於，會上會否宣布發行特別國債，以及國債的規模和年限。