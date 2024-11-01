姚浩然：港股維持窄幅上落 內房轉勢仍需觀望
2024年11月01日 11:16
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港股10月跌市收場，亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，港股11月走勢，要視乎美國聯儲局議息結果、美國總統大選及內地重要會議三大關鍵因素。姚指出，雖然兩位候選人料大機會採取強硬對華政策，但實際執行上仍是未知之數，需要時間觀望。至於內地會議方面，姚認為關注點在於，會上會否宣布發行特別國債，以及國債的規模和年限。
中國指數研究院統計，內地百強房企10月銷售額按年升10.53%，按月升67.45%。姚浩然指，10月有大量扶持樓市措施推出，銷售數字理想屬正常現象。但他認為，內地房地產市場受制於庫存量多及租務回報低兩大因素，需留意未來數月的數據能否持續向好，才可確定內房整體轉勢向上。選股策略上，姚建議投資者，應集中留意較強勢的股份，例如華潤置地(01109)及龍湖集團(00960)。
市場獲利回吐壓力增加，現貨金價創新高後顯著滑落逾50美元。姚指，金價短期上升空間不多，相信在衝破每安士3000美元阻力前，走勢會較反覆，不過金價整體走勢向好，回調時可以吸納。他提醒，金礦股較「難玩」，如紫金(02899)有不少業務與銅相關，股價有時未有跟隨金價向上；因此，他建議，投資者可以選擇黃金ETF，會更貼近金價。