中指院：10月百城二手樓價按月連跌30個月

內地房地產研究機構中指研究院報告顯示，10月百城二手住宅平均價格為每方米14,360元人民幣(下同)，按月下跌0.6%，連挫30個月，跌幅較9月收窄0.1個百分點；按年下跌7.27%。百城新建住宅平均價格為每方米16,532元，按月升0.29%，按年漲2.08%。

報告指，期內核心城市二手房成交量明顯增加，業主議價空間縮小，百城二手住宅價格按月跌幅收窄；百城新建住宅價格按月結構性上漲。

報告提到，自9月底以來，房地產一籃子政策帶動市場銷售出現積極變化，預計短期核心城市銷售回穩態勢有望延續。若貨幣化安置100萬套城中村和危舊房改造，以及收購存量房及閒置土地政策能夠落實到位，將有助於加快改善市場供求關係，最終實現房地產止跌回穩目標。

報告稱，從市場成交來看，房地產市場預期及購房者信心有所恢復，核心城市市場活躍度大幅提升，新房及二手房銷售明顯放量。

報告又指，全國50個城市住宅平均租金為每方米每月35.9元，按月跌0.63%，按年跌3.03%。10月住房租賃行業逐步邁入傳統淡季，市場需求回落，重點城市平均租金小幅下跌。