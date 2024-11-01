【英識ETF】美股延續恐慌情緒？AI股應趁低吸納？

隔晚美股走勢進一步轉差，三大指數裂口下跌，其中納指最傷，跌2.76％。氣氛趨審慎，個別大型科技股業績令人失望或是原因之一。科技七雄成績表中，Tesla(TSLA)及Alphhabet(GOOG)為市場帶來驚喜，但微軟(MSFT)及Meta卻被市場挑剔。其中微軟預告本季度雲業務增長或放緩，且會增加資本開支，周四股價跌6％；而META則預期繼續燒錢發展AI，日活用戶遜預期等，隔晚亦跌4％，重燃投資者憂慮，擔心企業為AI大灑金錢，但收益回報卻不成比例。

到底科技巨企今輪放榜，對人工智能發展前景有何啟示？未來可望進一步商業化及普及化？趁板塊回調，是低吸好機會？若想投資人工智能板塊，該從何入手？人工智能產業鏈涵蓋甚麼？上至晶片公司、基礎模型供應商等，下至AI模型服務公司，如何從中挑選優質股份？

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